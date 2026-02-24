Ρέθυμνο: Καρναβαλιστής σέρνεται στη μέση του δρόμου κάνοντας το σκουλήκι και γίνεται viral

Απρόσμενο και άκρως εντυπωσιακό στιγμιότυπο καταγράφηκε στους δρόμους του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο των φετινών αποκριάτικων εκδηλώσεων, κερδίζοντας γρήγορα τη δυναμική των social media.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok αποτυπώνει έναν καρναβαλιστή να εκτελεί τη γνωστή φιγούρα του breakdance, το λεγόμενο «σκουλήκι», στη μέση του δρόμου, μπροστά σε δεκάδες θεατές. Η ιδιαιτερότητα της σκηνής εντοπίζεται στο γεγονός ότι η χορευτική κίνηση πραγματοποιήθηκε πάνω σε βρεγμένο οδόστρωμα, όπου είχαν σχηματιστεί λιμνάζοντα νερά, αυξάνοντας τον βαθμό δυσκολίας αλλά και θεάματος.

Παρά τις συνθήκες, ο συμμετέχων συνέχισε ακάθεκτος την προσπάθειά του, κυλιόμενος ρυθμικά στο οδόστρωμα, την ώρα που το κοινό γύρω του κατέγραφε τη στιγμή με τα κινητά του τηλέφωνα. Η αυθόρμητη αυτή παρέμβαση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της ημέρας, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα του καρναβαλιού.

Το απόσπασμα διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, αντιδράσεις και σχόλια, με τους χρήστες να σχολιάζουν τον τολμηρό και ευρηματικό τρόπο με τον οποίο ο καρναβαλιστής επέλεξε να συμμετάσχει στη γιορτή.