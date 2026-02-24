Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, είχε χάσει τον εξοπλισμό του, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

Ο Φώτης Θεοχάρης ήταν ένας από τους ανθρώπους που έσπευσαν στο βουνό για να συνδράμει στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης του 74χρονου ορειβάτη που έχασε τη ζωή του στο Βελούχι.

Όντας κι ο ίδιος έμπειρος ορειβάτης, γνωρίζει καλά τους κινδύνους που εγκυμονεί το βουνό και μιλώντας στο Newsbomb.gr τονίζει πως ακόμα και οι πιο έμπειροι μπορούν να βρεθούν σε αντίστοιχες καταστάσεις και να κινδυνέψει η ζωή τους ή κι ακόμα χειρότερα.

Κάτι αντίστοιχο θεωρεί ότι συνέβη και με τον Τάσο Αναστασιάδη του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, που έχασε τη ζωή του σε μια απόκρημνη πλαγιά στο Βελούχι. Ο ίδιος κάνει λόγο για συγκεχυμένες πληροφορίες που είχαν οι διασώστες τις πρώτες στιγμές, καθώς «υπήρχε σύγχυση για το πού ήταν όταν χάθηκε. Άλλοι έλεγαν ότι ανέβαινε προς την κορυφή, ενώ άλλοι ότι είχε μείνει σε συγκεκριμένο σημείο».

Οι καιρικές συνθήκες, δυστυχώς δεν τους επέτρεπαν να επιχειρήσουν στο σημείο που πιθανολογούσαν ότι χάθηκε ο 74χρονος, και ουσιαστικά χάθηκε κάθε ελπίδα να βρεθεί ζωντανός.

«Εντόπισα πατημασιές στο χιόνι»

«Όταν άνοιξε ο καιρός μετά το πολύ κακό καιρικά Σαββατοκύριακο, αρχίσαμε να "χτενίζουμε" τα σημεία που μας είχαν υποδείξει. Κάποιοι από εμάς φτάσαμε μέχρι την κορυφή. Σε κάποιο σημείο, εντόπισα πατημασιές στο χιόνι. Τις είδαν κι άλλοι τρεις σκιέρ και ερευνώντας τη χαράδρα, είδαν από μακριά ένα ίχνος. Σ' εκείνο το σημείο σηκώθηκε το drone της ομάδας Ίκαρος κι εντόπισε τελικά τον 74χρονο. Κατέβηκαν οι σκιέρ πρώτοι και έφτασαν στον άνθρωπο, ο οποίος ήταν ήδη νεκρός».

«Δεν είχε σακίδιο μαζί του»

Ο κ. Θεοχάρης αναφερόμενος στη στιγμή που έφτασαν στη σορό του άτυχου ορειβάτη, τόνισε: «Όταν έφτασα και κοίταξα το χώρο γύρω από τον 74χρονο, διαπίστωσα ότι δεν είχε μαζί του τίποτα. Ούτε σακίδιο, ούτε τα μπατόν. Είχε πέσει από ψηλά, από την πλευρά της Αγίας Τριάδας και προφανώς πέφτοντας, του έφυγαν όλα».

O Φώτης Θεοχάρης

«Τους έπιασε ο καιρός κι αποπροσανατολίστηκε»

Σύμφωνα με τον έμπειρο ορειβάτη, ο καιρός άρχισε ξαφνικά να «κλείνει» με αποτέλεσμα να χαθεί πλήρως η ορατότητα, λόγω της πυκνής ομίχλης. «Μάλλον τους έπιασε ο καιρός κι ο 74χρονος αποπροσανατολίστηκε. Οι υπόλοιποι από την ομάδα του, είπαν ότι τον κάλεσαν στο κινητό του κι εκείνος τους απάντησε ότι άρχισε να κατεβαίνει το βουνό, έχοντας μαζί του το GPS.

Το σημείο εκεί ήταν παγωμένο. Πιθανολογώ ότι κατηφόριζε το βουνό και λόγω της έλλειψης της ορατότητας, κατηφόριζε κι έφυγε μέσα στο "χωνί". Έτσι όπως τσούλησε και κατρακυλούσε προς το σημείο που τον εντοπίσαμε, έχασε προφανώς τα πράγματά του. Όταν σκάλισα λίγο το σημείο γύρω από τη σορό του, διαπίστωσα ότι είχε αίματα και από την αριστερή και από την δεξιά πλευρά του κεφαλιού του. Είχε χτυπήσει στο κεφάλι, όμως το χτύπημα δεν ήταν τόσο σοβαρό ώστε να του προκαλέσει αιμορραγία σε εκείνο το σημείο».

«Ήταν ζωντανός όταν έπεσε»

Συνεχίζοντας, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «όταν έπεσε ήταν ζωντανός, κι αυτό αποδεικνύεται και από το τον τρόπο που τον βρήκαμε. Ήταν σε εμβρυακή στάση, έχοντας βάλει και το χέρι του κάτω από το κεφάλι του, σαν προσκεφάλι δηλαδή, για να προφυλαχθεί. Προφανώς και δεν είχε υποστεί και κατάγματα στα πόδια, μιας και τα είχε κουνήσει γιατί ήταν κουλουριασμένος. Πιθανότατα κατέληξε από το κρύο, είτε από κάποια εσωτερική αιμορραγία».

Ο Τάσος Αναστασιάδης

«Μιλήσαμε και μας είπε "είμαι καλά, κατεβαίνω"»

Ο Χ.Μ. είπε ότι «εμείς το αντιληφθήκαμε όταν φθάσαμε στην κορυφή, οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες και αρχίσαμε να τον ψάχνουμε, υπήρξε επικοινωνία με τηλέφωνο, γιατί ο ασύρματος για κάποιον λόγο δεν δούλεψε που δεν γνωρίζω, η απάντηση του καπετάνιου ήταν είμαι καλά έχω gps και κατεβαίνω. Στα επόμενα τηλέφωνα δεν ξανά απάντησε και τότε καλέσαμε βοήθεια από το χιονοδρομικό».

Μείζον θέμα η εναέρια διάσωση και η εκπαίδευση

Έχοντας αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά έρευνας και διάσωσης, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα, τόσο με τον εξοπλισμό, όσο και με την κατάρτιση των ανθρώπων που επωμίζονται τις διασώσεις και δη των ανθρώπων της ΕΜΑΚ. «Κάποια θέματα χρίζουν αναβάθμισης και καλύτερης εκπαίδευσης. Δεν γίνεται να μην έχει η υπηρεσία drone που να μπορεί να κουβαλήσει εξοπλισμό και να μπορεί να παράσχει στο σημείο ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια. Χρειάζεται καλύτερος εξοπλισμός και καλύτερη εκπαίδευση», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης