Reuters: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ όσο μεγαλώνει γίνεται αλλοπρόσαλλος

Το 40% εγκρίνει τις επιδόσεις του Τραμπ ως προέδρου σε δημοσκόπηση του Reuters.

Newsbomb

Reuters: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ όσο μεγαλώνει γίνεται αλλοπρόσαλλος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε δημοσιογράφους για το βίντεο, στο οποίο οι Ομπάμα απεικόνιζονται ως πίθηκοι, πριν πετάξει με το Air Force One προς το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη μερίδα των Αμερικανών, ανάμεσα τους και Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι, θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει αλλοπρόσαλλος όσο μεγαλώνει, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Συνολικά, το 61% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έλεγαν ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος όσο μεγαλώνει». Το 89% των Δημοκρατικών, το 30% των Ρεπουμπλικανών και το 64% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων τον περιγράφουν με αυτόν τον τρόπο.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό. Η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ έχει μεταβληθεί λίγο τους τελευταίους μήνες κατά τους οποίους διακυμαίνεται ανάμεσα στο 40% και το 38%. Στην παρούσα δημοσκόπηση, το 40% εγκρίνει τις «επιδόσεις» του ως προέδρου (από 38% τον περασμένο μήνα). Η θητεία του άρχισε με ποσοστό αποδοχής 47%.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ είναι πολύ γερασμένη. Το 79% συμφωνούν με την δήλωση «οι αιρετοί αξιωματούχοι στην Περιφέρεια της Ουάσινγκτον είναι πολύ μεγάλης ηλικίας για να εκπροσωπούν τους περισσότερους Αμερικανούς». Η μέση ηλικία στην Γερουσία είναι τα 64 χρόνια και στην Βουλή των Αντιπροσώπων τα 58 χρόνια.

Μεταξύ των ερωτηθέντων, οι Δημοκρατικοί είναι ελαφρώς περισσότεροι με αίτημα νεότερους πολιτικούς. Το 58% ανάμεσά τους κρίνει ότι ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, 75 ετών, είναι πολύ ηλικιωμένος για το αξίωμα.

Donald Trump

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

AP/Evan Vucci

Το 45% τον περιγράφει έξυπνο και ικανό να αντμετωπίσει τα προβλήματα

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο 2025 στην ηλικία των 78 ετών και είναι ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος κατά την ημέρα της ορκωμοσίας. Εκτοτε έχει επιδοθεί σε μία φρενίτιδα επιβολής νέων πολιτικών.

Ξεκίνησε έναν εμπορικό πόλεμο επιβάλλοντας σαρωτικούς δασμούς επί των εισαγωγών από δεκάδες χώρες, σε μία πολύμηνη κούρσα που χαρακτηρίστηκε από εκρήξεις οργής και παλινωδίες, εξαπέλυσε μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες σε όλη την χώρα σε μία εκστρατεία κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Ο Τραμπ αύξησε τις δημόσιες εκρήξεις θυμού με αποκορύφωμα τις υβριστικές του δηλώσεις κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την «γελοία, ηλίθια» απόφασή του να κρίνει παράνομους τους δασμούς που έχει επιβάλει.

Μόνο το 45% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα περιέγραφαν τον Τραμπ «έξυπνο και ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα» από 54% σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos τον Σεπτέμβριο 2023.

Οι Ρεπουμπλικανοί σε ποσοστό 81% εξακολουθούν να θεωρούν τον Τραμπ έξυπνο. Μεταξύ των Δημοκρατικών το ποσοστό αυτών που θεωρούν τον Τραμπ ικανό να επιλύει προβλήματα έπεσε στο 19% από 29% τον Σεπτέμβριο του 2023. Μεταξύ των ανθρώπων που δεν ανήκουν σε ένα από τα δύο κόμματα, το 36% θεωρούν ότι ο Τραμπ διατηρεί πνευματική οξύτητα, έναντι 53% το 2023.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Μαζική απόδραση κρατουμένων στο Puerto Vallarta εν μέσω ταραχών - Αναζητούνται 23 δραπέτες

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 30 κύκνοι βρέθηκαν νεκροί στον ποταμό Τάμεση - Τι φοβούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντουρόφ

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Θόρμπιορν Γιάγκλαντ: Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Έρευνα για την υπόθεση Επστάιν

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επίδοξος διαρρήκτης εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο ανελκυστήρα

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος για Ιράν: «Προτεραιότητα του Τραμπ η διπλωματία, κανείς δεν ξέρει τι απόφαση θα πάρει»

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θανατική ποινή σε άνδρα για «εχθρότητα κατά του Θεού» - Εν αναμονή επικύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Στρατιωτική συσσώρευση Αμερικανών κοντά στο Ιράν αποτυπώνει δορυφόρος

16:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Σήφη Βαλυράκη: Αντιπαραθέσεις και αντικρουόμενες μαρτυρίες - «Έπεσε στη θάλασσα μόνος του»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Κάλεσαν διασώστη σε κέντρο διασκέδασης και αυτός πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε!

16:25ΚΟΣΜΟΣ

CM-302: Ο κινεζικός πύραυλος - «φονέας αεροπλανοφόρων» που ζητά άμεσα το Ιράν

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Σε «Red Code» ο Έβρος λόγω κινδύνου πλημμυρών - Διακοπές στα σιδηροδρομικά δρομολόγια

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους για επίθεση με οπαδικά κίνητρα

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική - Αργές ταχύτητες στην Κηφισίας

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εχθροί γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετέφερε στρώμα με πατίνι στους δρόμους των Χανίων

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία δοκιμάζει την τετραήμερη εργασία διατηρώντας τον ίδιο μισθό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Κάλεσαν διασώστη σε κέντρο διασκέδασης και αυτός πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε!

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Θόρμπιορν Γιάγκλαντ: Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Έρευνα για την υπόθεση Επστάιν

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη από 20 Ρομά: Έκλεισε την επιχείρησή του ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

15:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο 64χρονος Αλβανός

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εχθροί γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

11:08ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αναβαθμίζεται το συσσίτιο - Από 3,84 στα 6,40 ευρώ ημερησίως

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Το «αστείο» με τους 15 νεκρούς μετανάστες, η ατάκα «και λίγοι ήταν» και η απολογία του γιατρού

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική - Αργές ταχύτητες στην Κηφισίας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Ακυβερνησία πλοίου λόγω μηχανικής βλάβης - Τραυματίστηκε ο Πλοίαρχος

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ