Washington Post: Στρατιωτική συσσώρευση Αμερικανών κοντά στο Ιράν αποτυπώνει δορυφόρος

Σημαντική ενίσχυση εμφανίζει τουλάχιστον το τελευταίο δεκαήμερο η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, στην περιοχή του Ιράν, σε μία ανάπτυξη που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη στην περιοχή, ακόμα και πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ, το 2003.

Μετά την αποτυχία του δεύτερου γύρου πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων που εξέτασε η Washington Post, περισσότερα από 150 αμερικανικά αεροσκάφη μεταφέρθηκαν σε βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή

Η αύξηση έρχεται αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για την πιθανότητα στρατιωτικού χτυπήματος στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινίσει τους στόχους μιας πιθανής επίθεσης.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν πει ότι μια συμφωνία είναι δυνατή, αλλά προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί χρόνος.

Οι ειδικοί που συμβουλεύτηκε η Washington Post πιστεύουν ότι αυτή η ανάπτυξη υπερβαίνει αυτή που παρατηρήθηκε πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο αριθμός και ο τύπος των στρατιωτικών μέσων που συγκεντρώθηκαν υποδηλώνουν προετοιμασία για μια πολυήμερη αεροπορική εκστρατεία, χωρίς να εξετάζεται το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στα ανοιχτά της της Κρήτης, μεταφέρει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη. Η παρουσία του, μαζί με την αποστολή ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο του συνόλου του ενεργού στόλου των ΗΠΑ βρίσκεται επί του παρόντος στην περιοχή.

Eurokinissi

Η Dana Stroul, πρώην αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή και νυν διευθύντρια έρευνας στο Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον, δήλωσε: «Το τεράστιο επίπεδο των δυνάμεων που συγκεντρώθηκαν επιτρέπει στον στρατό των ΗΠΑ να εκτελέσει οποιαδήποτε απόφαση του Προέδρου Τραμπ, από μια διαρκή, υψηλής έντασης εκστρατεία έως περιορισμένα χτυπήματα».

Ο Mark Cancian, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, εκτίμησε ότι μια παρατεταμένη αεροπορική εκστρατεία θα απαιτούσε ακόμη περισσότερους στρατιωτικούς πόρους. Αξιωματούχοι άμυνας των ΗΠΑ αναγνώρισαν την εξαιρετική ροή δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Περισσότερα από τα μισά από τα αναπτυγμένα αεροσκάφη έχουν φτάσει σε βάσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και δεδομένα παρακολούθησης.

Ο Gregory Brew, ανώτερος αναλυτής του Ιράν στο Eurasia Group, εξήγησε ότι τοποθετώντας το αεροσκάφος εκτός εμβέλειας των περισσότερων ιρανικών πυραύλων, στην Ανατολική Ευρώπη και όχι στον Κόλπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό τους.

Τα περισσότερα από τα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν αντιστοιχούν σε μοντέλα μεταφοράς και ανεφοδιασμού, καθώς τα μαχητικά αεροσκάφη συνήθως απενεργοποιούν το σήμα παρακολούθησης.

Ωστόσο, πρόσφατες εικόνες δείχνουν την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία ως βασικό σημείο για την άφιξη των αεροπορικών μέσων των ΗΠΑ.

Περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη παρατηρήθηκαν εκεί, συμπεριλαμβανομένων δώδεκα F-35, αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για την εξουδετέρωση της εχθρικής αεράμυνας και τη διευκόλυνση της διέλευσης άλλων αεροσκαφών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μετακινήσει περισσότερο από το ένα τρίτο του ενεργού στόλου των E-3G Sentry στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

Αυτά τα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με ραντάρ μεγάλης εμβέλειας, προσφέρουν έγκαιρη προειδοποίηση και επιτήρηση σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, τις τελευταίες ημέρες δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη έχουν φωτογραφηθεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Τα δεδομένα παρακολούθησης και η δορυφορική ανάλυση επιβεβαιώνουν την άφιξη δεξαμενόπλοιων και αναγνωριστικών αεροσκαφών από τις 17 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον Brew, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναζητά μεγάλης κλίμακας και ταχεία δράση, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους αντιποίνων ή αρνητικών συνεπειών.

