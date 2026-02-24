CM-302: Ο «φονέας αεροπλανοφόρων» που ζητά άμεσα το Ιράν από την Κίνα

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Κίνας για την αγορά αντιπλοϊκών πυραύλων cruise, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται την ίδια ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν τεράστια ναυτική ισχύ κοντά στις ιρανικές ακτές, ενόψει πιθανών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία για τους κινεζικούς CM-302 θεωρείται σχεδόν ολοκληρωμένη, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία παράδοσης.

Ο «φονιάς» των αεροπλανοφόρων

Ο πύραυλος CM-302 (γνωστός στην κινεζική εγχώρια αγορά ως YJ-12E) αποτελεί την αιχμή του δόρατος της κινεζικής αμυντικής βιομηχανίας CASIC στις εξαγωγές αντιπλοϊκών συστημάτων. Σχεδιασμένος για να βυθίζει μεγάλες μονάδες επιφανείας, όπως αντιτορπιλικά και αεροπλανοφόρα, συνδυάζει ακραία ταχύτητα με προηγμένους ελιγμούς αποφυγής.Η φιλοσοφία του όπλου βασίζεται στην «κορεσμένη επίθεση» (saturation attack), όπου η ταχύτητά του εκμηδενίζει τον χρόνο αντίδρασης των συστημάτων εγγύς προστασίας (CIWS) ενός πλοίου.

Ταχύτητα: Λειτουργεί με κινητήρα ramjet, επιτυγχάνοντας ταχύτητες cruise Mach 2 έως Mach 3, ενώ στην τελική φάση προσβολής (terminal phase) μπορεί να επιταχύνει περαιτέρω.

BREAKING; IRAN Finalizing CM-302 Supersonic Missile Pact with CHINA Amid U.S. Naval Buildup



Iran is indeed close to finalizing a deal with China to acquire the CM-302 supersonic anti-ship cruise missiles (an export variant of China's domestic YJ-12).



?Range: Approximately 290… pic.twitter.com/k7eDPbXJ87 — Global Surveillance (@Globalsurv) February 24, 2026

Βεληνεκές: Η εξαγωγική έκδοση περιορίζεται στα 290-300 χιλιόμετρα για να συμμορφώνεται με το Καθεστώς Ελέγχου Τεχνολογίας Πυραύλων (MTCR).

Πολεμική Κεφαλή: Φέρει εκρηκτική γόμωση περίπου 250 κιλών, ικανή να προκαλέσει καταστροφικά πλήγματα με μία και μόνο επιτυχή διείσδυση.

Προφίλ Πτήσης: Χρησιμοποιεί τη μέθοδο "sea-skimming", πετώντας σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας για να παραμένει κάτω από τον ορίζοντα των εχθρικών ραντάρ.

Επιχειρησιακή Ευελιξία: Το σύστημα CM-302 χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να εκτοξεύεται από πολλαπλές πλατφόρμες, γεγονός που περιπλέκει τον αμυντικό σχεδιασμό των ΗΠΑ στην περιοχή:

Επίγεια Συστήματα: Μπορεί να αναπτυχθεί σε αυτοκινούμενες μονάδες κατά μήκος των ακτών του Περσικού Κόλπου.

Ναυτικές Πλατφόρμες: Ενσωματώνεται εύκολα σε πυραυλακάτους και φρεγάτες.

Εναέρια Μέσα: Δύναται να τροποποιηθεί για εκτόξευση από στρατηγικά βομβαρδιστικά ή μαχητικά αεροσκάφη.

Λόγω της υπερηχητικής του φύσης, ο CM-302 αφήνει στα αμερικανικά συστήματα Aegis ελάχιστα δευτερόλεπτα για τον εντοπισμό, τον εγκλωβισμό και την κατάρριψή του. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η κινητική ενέργεια που μεταφέρει ο πύραυλος λόγω της ταχύτητάς του είναι τόσο μεγάλη, που ακόμη και μια μερική αναχαίτιση (θραύσματα) μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη δομή ενός πλοίου.

Αναβάθμιση ισχύος για το Ιράν

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι CM-302, με βεληνεκές περίπου 290 χιλιομέτρων, είναι σχεδιασμένοι να παρακάμπτουν τις πλοϊκές άμυνες πετώντας σε χαμηλό ύψος με μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα εξοπλισμών, η ανάπτυξή τους θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες κρούσης της Τεχεράνης. Οι συζητήσεις για τους CM-302 επιταχύνθηκαν απότομα μετά τον πόλεμο 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Κι όμως, παρά τις διεθνείς πιέσεις, ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι, όπως ο υφυπουργός Άμυνας Μασούντ Οραέι, ταξίδεψαν στο Πεκίνο το περασμένο καλοκαίρι για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

«Πρόκειται για πλήρη ανατροπή των δεδομένων (game-changer) εάν το Ιράν αποκτήσει υπερηχητική ικανότητα προσβολής πλοίων», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρίνοβιτς, πρώην αξιωματικός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Την ίδια ώρα, το Reuters επισημαίνει πως παραμένει αδιευκρίνιστος ο ακριβός αριθμός των μονάδων, καθώς και το αν η Κίνα θα προχωρήσει στην τελική παράδοση δεδομένης της εκρηκτικής κατάστασης στην περιοχή.

Δεν απάντησαν οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Τεχεράνη θεωρεί την παρούσα συγκυρία κατάλληλη για την αξιοποίηση των αμυντικών συμφωνιών με τους συμμάχους της. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος αποφεύγει να σχολιάσει απευθείας τις διαπραγματεύσεις, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει πως «είτε θα υπάρξει συμφωνία, είτε θα αναληφθεί σκληρή δράση».

Αυτή την στιγμή, οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη σε ετοιμότητα τις ομάδες κρούσης των αεροπλανοφόρων USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford στην περιοχή. Όπως ανακοινώθηκε, ο στόλος αυτός διαθέτει περισσότερους από 5.000 άνδρες και 150 αεροσκάφη, δημιουργώντας έναν κλοιό γύρω από το Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία, οι πύραυλοι CM-302 θα αποτελέσουν το πιο προηγμένο στρατιωτικό υλικό που μεταφέρεται στο Ιράν, παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών που επανήλθε σε ισχύ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

