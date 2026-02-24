Λευκός Οίκος για Ιράν: «Προτεραιότητα του Τραμπ η διπλωματία, κανείς δεν ξέρει τι απόφαση θα πάρει»

«Η πρώτη επιλογή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι πάντα η διπλωματία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ, για να συνεχίσει όμως τονίζοντας πως «αλλά όπως έχει δείξει, είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη φονική ισχύ του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν καταστεί απαραίτητο».

Η ίδια τόνισε ότι ο Τραμπ θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει για το ποια πορεία δράσης θα ακολουθηθεί κατά του Ιράν: «Έχω δει πολλές συγκλονιστικές αναφορές το τελευταίο εικοσιτετράωρο που είναι εντελώς αναληθείς. Και οποιοσδήποτε κάνει εικασίες στα μέσα ενημέρωσης, κρυβόμενος πίσω από μια ανώνυμη πηγή και προσποιούμενος ότι γνωρίζει τι σκέφτεται ο Πρόεδρος Τραμπ ή ποια απόφαση θα λάβει σχετικά με τη δράση κατά του Ιράν, δεν έχει ιδέα για το τι λέει».

