Κως: Ακυβερνησία πλοίου λόγω μηχανικής βλάβης - Τραυματίστηκε ο Πλοίαρχος
Ο 45χρονος πλοίαρχος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κω
Snapshot
- Επιβατηγό
- οχηματαγωγό πλοίο παρουσίασε τεχνική βλάβη στο αριστερό πρυμναίο βαρούλκο κατά την πρόσδεση στο λιμάνι της Κω.
- Η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος δεν κινδύνευσε κατά τη διάρκεια της βλάβης.
- Το πλήρωμα αντιμετώπισε άμεσα το πρόβλημα και το πλοίο παρέμεινε στο λιμάνι μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
- Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραυματία.
Τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε τις μεσημβρινές ώρες χθες σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι της Κω, χωρίς ωστόσο να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λιμενική Αρχή, το Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΤΑΥΡΟΣ» εμφάνισε δυσλειτουργία στο αριστερό πρυμναίο βαρούλκο. Το πλήρωμα αντιμετώπισε άμεσα το τεχνικό ζήτημα, με αποτέλεσμα το πλοίο να παραμείνει στο λιμάνι μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου με προορισμό την Κάλυμνο, διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος πλοίαρχος είχε τραυματιστεί στο αριστερό πόδι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.