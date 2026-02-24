Κως: Ακυβερνησία πλοίου λόγω μηχανικής βλάβης - Τραυματίστηκε ο Πλοίαρχος

Snapshot Επιβατηγό

οχηματαγωγό πλοίο παρουσίασε τεχνική βλάβη στο αριστερό πρυμναίο βαρούλκο κατά την πρόσδεση στο λιμάνι της Κω.

Η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος δεν κινδύνευσε κατά τη διάρκεια της βλάβης.

Το πλήρωμα αντιμετώπισε άμεσα το πρόβλημα και το πλοίο παρέμεινε στο λιμάνι μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραυματία.

Τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε τις μεσημβρινές ώρες χθες σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι της Κω, χωρίς ωστόσο να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Λιμενική Αρχή, το Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΤΑΥΡΟΣ» εμφάνισε δυσλειτουργία στο αριστερό πρυμναίο βαρούλκο. Το πλήρωμα αντιμετώπισε άμεσα το τεχνικό ζήτημα, με αποτέλεσμα το πλοίο να παραμείνει στο λιμάνι μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου με προορισμό την Κάλυμνο, διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος πλοίαρχος είχε τραυματιστεί στο αριστερό πόδι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

