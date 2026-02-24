Σκύρος: Νεκρός ναυτικός - Αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τη ζωή του έχασε 47χρονος ναυτικός το πρωί της Δευτέρας, ο οποίος βρισκόταν στην Σκύρο και έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκύρου ότι ένας 47χρονος ημεδαπός, μέλος πληρώματος ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου αισθάνθηκε αδιαθεσία και μετέβη στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με το πλοίο «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» στο λιμάνι της Κύμης και από εκεί, στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης για την παροχή περαιτέρω ιατρικής περίθαλψης.

Ακολούθως, ο 47χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Σκύρου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Διαβάστε επίσης