Πάτρα: Οδηγός μπήκε ανάποδα με ΙΧ στο λιμάνι και τραυμάτισε Λιμενικό
Ο 27χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε έλεγχο του Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ, επιχείρησε να διαφύγει και παρέσυρε στέλεχός του, που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό στελέχους του Λιμενικού Σώματος, στο νότιο λιμένα της Πάτρας, όταν νεαρός οδηγός προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Ο οδηγός που κινούνταν ανάποδα με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι της Πάτρας, δεν συμμορφώθηκε σε έλεγχο Λιμενικού, επιχείρησε να διαφύγει και τον παρέσυρε. Ο λιμενικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» για να υποβληθεί σε εξετάσεις για την κατάσταση της υγείας του.
Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε καλή και έλαβε εξιτήριο αυθημερόν.
Αργότερα, ο νεαρός οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάτρας, που διενεργεί την προανάκριση, η οποία περιλαμβάνει τις εξής παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα:
- Επικίνδυνη οδήγηση (Άρθρο 290Α)
- Απλή σωματική βλάβη (Άρθρο 308)
- Αντίσταση κατά της αρχής (Άρθρο 167)
Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.