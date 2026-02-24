Χίος: Το «αστείο» για τους 15 νεκρούς μετανάστες, «και λίγοι ήταν» που έκανε το γύρο του διαδικτύου

Στα Μεστά της Χίου έλαβε χώρα ένα περιστατικό που κάνει το γύρο του διαδικτύου και προκαλεί ερωτήματα για τα σχόλια που ακούστηκαν δια μικροφώνου κι αφορούσαν στους 15 νεκρούς μετανάστες του ναυαγίου προ ολίγων ημερών.

Στο βίντεο από τα Μεστά της Χίου, στο οποίο τηρήθηκε το έθιμο του Αγά, παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου της Χίου, Χρήστου Τσιαχρή, ο ομιλών δια μικροφώνου έκανε «πλάκα» λέγοντας πως ο ίδιος ο γιατρός ήταν υπεύθυνος «για τον πνιγμό 15 μεταναστών» και ακούστηκε στη συνέχεια και πάλι δια μικροφώνου η ατάκα «και λίγοι ήτανε».

Το έθιμο του Αγά

Ένας ντόπιος αναλαμβάνει ρόλο του δικαστή κι επιβάλλει ποινές που περιλαμβάνουν είτε βουρδουλιές, είτε εθελοντική συμμετοχή στο ταμείο του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση ήταν ο απερχόμενος διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής, και ο πρώην γιατρός του νοσοκομείου Χίου, Αδαμάντιος Φύλλας.

Οι ατάκες που ακούστηκαν καταγράφηκαν στο παρακάτω βίντεο.

Μια νεαρή γυναίκα, ανέβηκε και πήρε το μικρόφωνο χαρακτηρίζοντας ντροπή να κάνουμε «χαβαλέ» με τον χαμό τόσων ανθρώπων.

Η «απολογία» του γιατρού

Μετά την ευρεία κυκλοφορία των πλάνων στο διαδίκτυο, ο Παντελής Φυκάρης, που ανέδειξε το θέμα, ανάρτησε απάντηση του γιατρού, κατά την οποία ο ίδιος αναφέρει: «Αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω μια βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη για ένα σχόλιο που δεν με τιμά ούτε ως άνθρωπο, ούτε ως γιατρό. Μετά από 40 χρόνια στις επάλξεις των νοσοκομείων, παλεύοντας καθημερινά για κάθε ζωή, υπέπεσα σε ένα ασυγχώρητο σφάλμα λόγου και ύφους.

Το σχόλιο μου για τους νεκρούς στη Χίο, η οποία έγινε σε μια στιγμή ιδιωτικής χαλάρωσης και υπό μορφή σάτιρας, με θλίβει αφάνταστα τώρα που το αναλογίζομαι με καθαρό μυαλό.

Το γεγονός ότι λίγες μέρες πριν βρισκόμουν στο χειρουργείο παλεύοντας για τις ζωές των επιζώντων του ίδιου ναυαγίου, δεν αποτελεί δικαιολογία.

Αντίθετα, κάνει το ατόπημά μου ακόμα πιο βαρύ, καθώς γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες που πονούν και από όσους δικαίως αγανάκτησαν. Η πραγματική μου ταυτότητα βρίσκεται στις χιλιάδες ώρες που έχω αφιερώσει σώζοντας ανθρώπους χωρίς διακρίσεις, και θέλω να πιστεύω ότι μια κακιά στιγμή δεν ακυρώνει τις αξίες μιας ολόκληρης ζωής».

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ καυτηριάζοντας το συμβάν.

