Αφίσα στην Times Square της Νέας Υόρκης έγινε η Ρία Ελληνίδου

Η Ρία Ελληνίδου επιλέχθηκε ως ambassador της παγκόσμιας πρωτοβουλίας spotify Equal και η φωτογραφία της εμφανίστηκε στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Η Ρία Ελληνίδου ανακηρύχθηκε πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με την πρόσφατη επιτυχία της «Εξηγήστε Μου».

To τραγούδι της βρέθηκε αμέσως στην κορυφή του ελληνικού YouTube και έχει ξεπεράσει το 1,1 εκατομμύριο προβολές σε 20 ημέρες, ενώ κατέκτησε το no1 του Shazam Viral Greece και κατέκτησε υψηλές θέσεις στο Top 50 του Spotify.

