Δημήτρης Αλεξάνδρου: Διασκέδασε στην Ρία Ελληνίδου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου χθες, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου επέλεξε να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η σύντροφός του, Ρία Ελληνίδου.

Ο επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια σύμφωνα με πληροφορίες είναι σχεδόν έναν χρόνο μαζί, ωστόσο αποφεύγουν κάθε δημόσια επίδειξη αγάπης και ποτέ δεν μιλούν ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο, οι δυο τους πλέον δεν κρύβουν ότι είναι μαζί και περνούν υπέροχα.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απόλαυσε το βράδυ του Σαββάτου με τη σύντροφό του και μοιράστηκε ένα βίντεο από τη στιγμή που η Ρία Ελληνίδου τραγουδάει στη σκηνή μέσα από τα Instagram Stories του.

Η Ρία Ελληνίδου είχε βρεθεί καλεσμένη στη Ναταλία Γερμανού δηλώνοντας: «Μου τη σπάει η ενασχόληση των μέσων με την προσωπική μου ζωή, γι’ αυτό εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Δε κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή. Αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα, από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του ζωή.