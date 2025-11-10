Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου σε κοινή δημόσια εμφάνιση - Φωτογραφίες και βίντεο

Κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Ρία Ελληνίδου μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου το πρωί της Κυριακής.

Η γνωστή τραγουδίστρια και το μοντέλο βρέθηκαν μαζί με κοινή παρέα το πρωί της Κυριακής στην Πεντέλη μαζί φίλους αλλά και τον γιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου, Πάρη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno, απ΄όπου προέρχονται μάλιστα και οι φωτογραφίες αλλά και το βίντεο της κοινής τους εμφάνισης οι τρεις τους περνούν χαλαρές στιγμές απολαμβάνοντας τον καφέ και τη βάφλα τους.

Δείτε το βίντεο:

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε δώσει το «παρών» το περασμένο καλοκαίρι στην απονομή του δίσκου της τραγουδίστριας και ήταν η πρώτη φορά που εθεάθησαν μαζί με τις φήμες να κάνουν λόγο πως βρίσκονται σε σχέση. Το μοντέλο ωστόσο γρήγορα διέψευσε κάτι τέτοιο και έσπευσε μάλιστα να στείλει εξώδικο σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ιστοσελίδες, ζητώντας τη διαγραφή σχετικών αναφορών.

