Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η εξομολόγηση για τον γιο του - «Θα είμαι πάντα εδώ»

O Δημήτρης Αλεξάνδρου, με αφορμή την πρώτη ημέρα του γιου του στο σχολείο έκανε μια τρυφερή εξομολόγηση. Συγκεκριμένα, το πρώην μοντέλο, το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου ανήρτησε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον γιο του, Πάρη και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως σήμερα είναι η πρώτη του μέρα στο σχολείο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τον παιδικό σταθμό και μοιράστηκε τα συναισθήματά του με τους ακόλουθούς του.

«Πρώτη μέρα σχολείο για τον Πάρη. Εκείνος μέσα σε καινούριες εμπειρίες, κι εγώ απ’ έξω να ακούω τη φωνούλα του. Περηφάνια και συγκίνηση μαζί. Πόσο δύσκολο είναι να αφήνει το χέρι του παιδιού σου, αλλά και πόσο όμορφο να τον βλέπεις να ανοίγει τα φτερά του.

Πάρη μου, θα είμαι πάτα εδώ. Σήμερα, αύριο, κάθε μέρα. Να σε περιμένω απ’ έξω, να σε καμαρώνω, να σε αγαπάω λίγο παραπάνω», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην ανάρτησή του.