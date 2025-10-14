Ρία Ελληνίδου: «Αφήνω ανοιχτή την κουρτίνα για τους γείτονες, να πάρουν λίγο μάτι»

Μία αποκάλυψη έκανε η Ρία Ελληνίδου, από τη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη.

Η Ρία Ελληνίδου, είπε ότι αφήνει την κουρτίνα στο σπίτι της ανοιχτή, για να παίρνουν λίγο μάτι οι γείτονες.

Στη συνέχεια, ρώτησε πώς έλεγαν το μάτι παλαιότερα, και όταν άκουσε από κάτω να της λένε «μπανιστήρι», ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Μπανιστηρτζού» προκαλώντας χειροκροτήματα.