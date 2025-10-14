Ρία Ελληνίδου: «Αφήνω ανοιχτή την κουρτίνα για τους γείτονες, να πάρουν λίγο μάτι»
Η Ρία Ελληνίδου ανέφερε ότι αφήνει την κουρτίνα στο σπίτι της ανοιχτή, για να παίρνουν λίγο μάτι οι γείτονες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία αποκάλυψη έκανε η Ρία Ελληνίδου, από τη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη.
Η Ρία Ελληνίδου, είπε ότι αφήνει την κουρτίνα στο σπίτι της ανοιχτή, για να παίρνουν λίγο μάτι οι γείτονες.
Στη συνέχεια, ρώτησε πώς έλεγαν το μάτι παλαιότερα, και όταν άκουσε από κάτω να της λένε «μπανιστήρι», ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Μπανιστηρτζού» προκαλώντας χειροκροτήματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:56 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο συνεπιβάτης της μηχανής - Ανακρίνεται στη ΓΑΔΑ
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «βουτιά» στη ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
09:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ