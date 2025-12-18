Ρία Ελληνίδου: Η αντίδρασή της όταν ρωτήθηκε on camera για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Φουντώνουν οι φήμες το τελευταίο χρονικό διάστημα που θέλουν τη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να βρίσκονται σε σχέση, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Η κάμερα της εκπομπής «Super Katerina» συνάντησε την τραγουδίστρια στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την Ρία Ελληνίδου να χαιρετά με ευγένεια τον δημοσιογράφο, δίχως όμως να προχωρήσει σε κάποια δήλωση στις κάμερες, τις οποίες μάλιστα απέφυγε.

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που τη συνδέουν με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση, επιλέγοντας τη σιωπή και συνεχίζοντας την πορεία της στο αεροδρόμιο.

«Γεια σας, ταξιδεύουμε. Λυπόμαστε, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Γεια σας», είπε η Ρία Ελληνίδου, αποφεύγοντας ευγενικά τη δημοσιογράφο.

