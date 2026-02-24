Ιράν: Θανατική ποινή σε άνδρα για «εχθρότητα κατά του Θεού»

Δικαστήριο της Τεχεράνης εξέδωσε απόφαση για την καταδίκη σε θάνατο Ιρανού που κατηγορείται για «εχθρότητα κατά του Θεού», η οποία, εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη τέτοια καταδίκη που σχετίζεται με τις μαζικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, δήλωσε πηγή κοντά στην οικογένεια του άνδρα.

Η πηγή δήλωσε στο Reuters σήμερα ότι η ιρανική δικαιοσύνη δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την ποινή σε βάρος του άνδρα, του Μοχαμάντ Αμπασί, και ότι θα πρέπει επίσης να την επικυρώσει το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Ο Αμπασί κατηγορήθηκε ότι σκότωσε αξιωματικό ασφαλείας, έναν ισχυρισμό που η οικογένειά του αρνήθηκε, δήλωσε η πηγή.

Οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην καταστολή των διαδηλώσεων, στη χειρότερη εγχώρια αναταραχή στον Ιράν μετά την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης το 1979.

Στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι μπορεί να διατάξει στρατιωτική δράση εάν προχωρήσει σε εκτελέσεις.

Η πηγή δήλωσε ότι η κόρη του κατηγορούμενου, η Φατεμέ Αμπασί, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών για τον ρόλο της στις διαδηλώσεις.

«Οι κατηγορούμενοι δεν έχουν πρόσβαση στον δικηγόρο που ήθελαν και τους ορίστηκε δημόσιος συνήγορος», πρόσθεσε η πηγή.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

