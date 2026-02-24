Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρό πλαίσιο για τις «μαϊμού» μειώσεις τιμών

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου, έχοντας προσφέρει μια σημαντική οικονομική «ανάσα» σε εμπόρους και καταναλωτές για διάστημα έξι εβδομάδων. Ωστόσο, η λήξη της εκπτωτικής περιόδου συνοδεύεται από αυστηρές προειδοποιήσεις προς τις επιχειρήσεις για την τήρηση της διαφάνειας και των κανόνων προστασίας του κοινού.

Το «φίλτρο» της προγενέστερης τιμής

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι έμποροι υποχρεούνται να αναγράφουν ως τιμή αναφοράς τη χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσαν για το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες προ της έκπτωσης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση της «προτεινόμενης λιανικής τιμής» του κατασκευαστή, η οποία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως παλαιά τιμή του καταστήματος αν δεν ίσχυε πραγματικά. Για παράδειγμα, η σωστή σήμανση πρέπει να διαχωρίζει την εργοστασιακή τιμή από την τιμή πώλησης, χωρίς να δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις ποσοστιαίας μείωσης.

Κανόνες για τη βιτρίνα και τα πρόστιμα

Στις προθήκες των καταστημάτων πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τόσο η παλαιά (διαγραμμένη) όσο και η νέα μειωμένη τιμή. Αν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των εμπορευμάτων, το εύρος του ποσοστού πρέπει να αναφέρεται ρητά στην είσοδο. Οι παραβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κυρώσεις, καθώς τα πρόστιμα ξεκινούν από 20.000 ευρώ και μπορούν να αγγίξουν το 2% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης.

Οδηγός για τον καταναλωτή

Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να κινούνται με σύνεση, εστιάζοντας στις πραγματικές τους ανάγκες και αποφεύγοντας τις παρορμητικές αγορές.

  • Επαλήθευση τιμών: Επιβεβαιώστε ότι η «παλαιά τιμή» είναι πραγματική και όχι πλασματική.

  • Αποδείξεις: Η διατήρηση της απόδειξης αγοράς είναι απαραίτητη, καθώς τα δικαιώματα εγγύησης και επιστροφής παραμένουν σε πλήρη ισχύ και κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

  • Stock & Outlet: Σε αυτά τα καταστήματα πρέπει να εμφανίζονται όλες οι ενδιάμεσες διαγραμμένες τιμές, με σαφή έμφαση στην τελική τιμή πώλησης.

Οι έλεγχοι στην αγορά αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το κλείσιμο της περιόδου θα γίνει με όρους υγιούς ανταγωνισμού.

