Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε τελειώνουν – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Η αγορά ζει εδώ και μερικές εβδομάδες στους ρυθμούς των χειμερινών εκπτώσεων 2026, οι οποίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έξι εβδομάδες και οι χειμερινές εκπτώσεις θα ολοκληρωθούν στις 28 Φεβρουαρίου, προσφέροντας σημαντική «ανάσα» για καταναλωτές και εμπόρους.

Οι εκπτώσεις αποτελούν κάθε χρόνο ευκαιρία για αγορά προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως ένδυση, υπόδηση και εποχικά είδη, σε μειωμένες τιμές. Η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, αλλά όσοι συμμετέχουν πρέπει να τηρούν τους κανόνες διαφάνειας:

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις χειμερινές εκπτώσεις, χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός και στρατηγική. Ακολουθήστε μερικά βασικά βήματα για να αποφύγετε τις παγίδες και να εξοικονομήσετε πραγματικά χρήματα:

  • Ελέγχετε πάντα τη διπλή αναγραφή τιμών για να διαπιστώσετε την πραγματική έκπτωση.
    Συγκρίνετε τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων για να βρείτε την καλύτερη προσφορά.
  • Εξετάζετε την ποιότητα των προϊόντων, ειδικά των εποχικών ειδών.
  • Ενημερώνεστε για τις πολιτικές επιστροφών και αλλαγών κάθε καταστήματος.
