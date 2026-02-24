Βίκυ Παγιατάκη: Στο νοσοκομείο την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

Στο νοσοκομείο βρέθηκε ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας η γνωστή αστρολόγος του MEGA εξαιτίας του κλασικού εδέσματος της ημέρας, της ταραμοσαλάτας.

Η ίδια αποκάλυψε την περιπέτεια υγείας της στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, λέγοντας πως είχε αρκετά χρόνια να φάει ταραμοσαλάτα και την έπιασε αλλεργία.

Η ίδια την ώρα που θα έκανε την καθιερωμένη εμφάνισή της στη στήλη των ζωδίων της εκπομπής αναφέρθηκε δημόσια στο περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

«Πέρασα καλά και κακά. Ήταν σύνθετο. Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό. Έτσι το ανακαλύπτεις. Μπορεί μία περίοδο να μην σε ενοχλεί και μετά να σε ενοχλεί.

Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω… εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι είμαι ακόμα πολύ νέα, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Από κάτι θα πάμε όλοι», αποκάλυψε η Βίκυ Παγιατάκη στην έναρξη της στήλης των ζωδίων στη Φαίη Σκορδά.

