Κρήτη: Μετέφερε στρώμα με πατίνι στους δρόμους των Χανίων

Ο νεαρός πέρασε από τα φανάρια του Κλαδισού και κατευθυνόταν προς την οδό Αναγνώστου Γογονή.

Έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο και παράδοξο τρόπο μεταφοράς επέλεξε ένας νεαρός στα Χανιά, καθώς θεάθηκε να μετακινείται με πατίνι κουβαλώντας ένα μεγάλο στρώμα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο νεαρός κινούνταν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, περνώντας από τα φανάρια του Κλαδισού και κατευθυνόμενος προς την οδό Αναγνώστου Γογονή, αδιαφορώντας για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η πράξη του.

Το στρώμα, λόγω του μεγάλου όγκου του, θα μπορούσε εύκολα –σε περίπτωση απότομου ελιγμού ή ξαφνικού φρεναρίσματος– να προκαλέσει ατύχημα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και άλλους οδηγούς ή πεζούς.