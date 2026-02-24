Βρετανία: 30 κύκνοι βρέθηκαν νεκροί στον ποταμό Τάμεση - Τι φοβούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας της Βρετανίας εντόπισαν 30 νεκρούς κύκνους στον ποταμό Τάμεση μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, καθώς εντείνονται οι φόβοι για μια νέα έξαρση της γρίπης των πτηνών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το DEFRA περισυνέλλεξε τα πτηνά και διενεργεί εξετάσεις για να προσδιορίσει την αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με το Sky News τα περιστατικά αναφέρθηκαν γύρω από τα Millwall Docklands, κοντά στο Canary Wharf στο ανατολικό Λονδίνο, κατά την τελευταία εβδομάδα.

Ο περιβαλλοντολόγος του Canal & River Trust, Μπεν Μακμίλαν, δήλωσε ότι ένας εξειδικευμένος εργολάβος «συνέλεξε 30 νεκρά πουλιά, όλα κύκνους, από τις υδάτινες οδούς μας μέσα και γύρω από το West India και το Millwall Dock».

Δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό, αλλά ο Μακμίλαν δήλωσε ότι για να περιοριστεί η πιθανή εξάπλωση αυτού που αποκάλεσε «ύποπτη έξαρση της γρίπης των πτηνών», οι πολίτες δεν πρέπει να αγγίζουν νεκρά πουλιά και πρέπει να ενημερώνουν το DEFRA.

Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας), η γρίπη των πτηνών είναι μια λοίμωξη που προσβάλλει κυρίως τα πουλιά, αλλά μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω στενής επαφής και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Η Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών (RSPB) πρόσθεσε ότι υπάρχουν αρκετά στελέχη της γρίπης των πτηνών, τα περισσότερα από τα οποία δεν προκαλούν συμπτώματα στα πουλιά.

Ωστόσο, μια έξαρση της νόσου το 2021 είχε ως αποτέλεσμα τη θανάτωση χιλιάδων πτηνών εκτροφής.

