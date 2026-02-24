Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκινούν στρατιωτικές ασκήσεις στον Κόλπο

Οι Φρούροι της Επαναστάσης σε στρατιωτική παρέλαση στο Ιράν.

Μέλη των Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης συμμετέχουν σε άσκηση στο νότιο Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ξεκίνησαν στρατιωτικές ασκήσεις κατά μήκος του Κόλπου, μετέδωσε την Τρίτη η κρατική τηλεόραση, σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση προς την Τεχεράνη.

Οι ασκήσεις αυτές, που «επικεντρώνονται στις νότιες ακτές και τα γειτονικά νησιά», περιλαμβάνουν πυραύλους, πυροβολικό, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ειδικές δυνάμεις και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε το κρατικό δίκτυο, την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην περιοχή σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, αφήνοντας να αιωρείται η απειλή πιθανών πληγμάτων κατά του Ιράν.

