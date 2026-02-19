Επίσημα στην ευρωπαϊκή λίστα τρομοκρατίας οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν

Σε μια προαναγγελθείσα κίνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σήμερα στην επίσημη κατάταξη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), του Ιράν, ως τρομοκρατικής οργάνωσης. Η απόφαση αποτελεί την τυπική επικύρωση της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 29 Ιανουαρίου από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Με την κίνηση της, η ΕΕ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας, την ίδια στιγμή που τα σύννεφα του πολέμου πάνω από το Ιράν πυκνώνουν.

BREAKING:



The EU just officially terror-listed the IRGC pic.twitter.com/AOSWml3jch — Visegrád 24 (@visegrad24) February 19, 2026

Οικονομικός στραγγαλισμός και περιοριστικά μέτρα

Η ένταξη στην ευρωπαϊκή λίστα τρομοκρατίας συνεπάγεται την άμεση ενεργοποίηση αυστηρών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του IRGC εντός των κρατών-μελών της ΕΕ «παγώνουν», ενώ απαγορεύεται ρητά σε Ευρωπαίους φορείς να διαθέτουν οποιονδήποτε οικονομικό πόρο προς την οργάνωση. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται πλέον σε αυτό το ειδικό καθεστώς ανέρχεται σε 13 άτομα και 23 ομάδες, αντανακλώντας την κλιμάκωση της πίεσης προς το ιρανικό καθεστώς.

EU terrorist list: @EUCouncil designates the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) of Iran as a terrorist organisation.



As such, the IRGC will be subject to restrictive measures under the EU counterterrorism sanctions regime.



More ?https://t.co/5EUMs3ildO — EU Council Press (@EUCouncilPress) February 19, 2026

Πάντως η απόφαση αυτή υπερβαίνει τα όρια των οικονομικών κυρώσεων, καθώς αποτελεί μια στρατηγική στροφή της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Όπως ανακοινώθηκε, το καθεστώς αυτό είναι διακριτό από τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά της Αλ Κάιντα και του ISIS, επιτρέποντας στην ΕΕ να δρα αυτόνομα απέναντι σε οντότητες που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο εσωτερικό του Ιράν, αλλά και στην εμπλοκή του IRGC σε επιχειρήσεις πέραν των συνόρων του, ενισχύοντας τη διεθνή απομόνωση της ελίτ του στρατιωτικού σώματος της Τεχεράνης.

