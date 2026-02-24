Η EE στηρίζει τις ανατολικές περιοχές της ΕΕ που συνορεύουν με Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την ενίσχυση των ανατολικών περιφερειών της ΕΕ που συνορεύουν με Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία, με στόχο την αύξηση ανθεκτικότητας και ευημερίας.

Η στήριξη επικεντρώνεται σε πέντε τομείς προτεραιότητας: ασφάλεια και ανθεκτικότητα, αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτημάτων, συνδεσιμότητα, ανθρώπινο δυναμικό και ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή θα ξεκινήσει ετήσιο πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση των δράσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας στις ανατολικές περιφέρειες.

Οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως μείωση πληθυσμού, ελλείψεις εργατικού δυναμικού, υψηλότερο κόστος ασφάλειας και επιβράδυνση της ανάπτυξης λόγω του πολέμου. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να ενισχύσει τη στήριξη προς τις ανατολικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Η ενίσχυση της ευημερίας και της ανθεκτικότητας αυτών των περιφερειών δεν συνιστά μόνο έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια, στην ανταγωνιστικότητα, και στη μελλοντική σταθερότητα της Ευρώπης.

Από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ έχει επεκτείνει την πολιτική, τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη προς τις ανατολικές της περιφέρειες με στόχο τη βελτίωση των υποδομών, την τόνωση της οικονομικής ανθεκτικότητας, την ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων, την αντιμετώπιση των ζητημάτων στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, και τη στήριξη της απασχόλησης.

Επιπλέον, οι λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας έχουν κρατήσει σταθερό το εμπόριο.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι οικονομικές συνθήκες και οι συνθήκες ασφάλειας σε αυτές τις περιφέρειες εξακολουθούν να επιδεινώνονται εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου, απαιτείται περαιτέρω στήριξη από την ΕΕ.

Για να εξασφαλιστεί η πρόοδος, η Επιτροπή θα ξεκινήσει ετήσιο πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου που θα διευκολύνει τις συζητήσεις σχετικά με τις ενωσιακές δράσεις και τον αντίκτυπό τους στην ανθεκτικότητα και στην ανάπτυξη των ανατολικών περιφερειών της ΕΕ που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Η πρώτη εκδήλωση αυτού του είδους θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2026, όταν θα υπογραφεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η δήλωση για τη δρομολόγηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού EastInvest.

Πέντε τομείς προτεραιότητας

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Επιτροπής να συνεχίσει να στηρίζει τις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Παρουσιάζει μια σειρά δράσεων που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες και πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, σε πέντε τομείς προτεραιότητας:

Ασφάλεια και ανθεκτικότητα

Ανάπτυξη του Eastern Flank Watch, της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την άμυνα των drones, της ευρωπαϊκής αεροπορικής ασπίδας και της ευρωπαϊκής διαστημικής ασπίδας.

Δημιουργία δικτύου επαγγελματιών για την ενίσχυση της ετοιμότητας και την ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας συνεργατικών σχηματισμών ανθεκτικότητας.

Αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων

Προτεραιότητα στην ενοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών της Βαλτικής με τα ευρωπαϊκά δίκτυα και ανάπτυξη διασυνοριακών υποδομών υδρογόνου.

Στήριξη πρωτοβουλιών κυκλικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων κοιλάδων βιομηχανικής συμβίωσης και περιφερειακών κόμβων βιοοικονομίας.

Συνδεσιμότητα

Προώθηση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και αναβάθμιση των δικτύων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών, σιδηροδρομικών και λιμενικών υποδομών διπλής χρήσης, καθώς και των διασυνοριακών συνδέσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Άνθρωποι

Αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού και των ελλείψεων εργατικού δυναμικού μέσω της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και ενίσχυση των κοινοτήτων.

Μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, τα κράτη-μέλη που συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία γνώρισαν βραδύτερη ανάπτυξη, μείωση των επενδύσεων, μείωση του πληθυσμού, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και υψηλότερο κόστος ασφάλειας.

Η ενδιάμεση επανεξέταση της πολιτικής συνοχής το 2025 αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των αναγκών και των προκλήσεων των εν λόγω περιφερειών, προσφέροντάς τους πρόσθετους πόρους.

Ο κ. Ραφαέλε Φίτο, εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις τόνισε: “Οι ανατολικές παραμεθόριες περιοχές δεν είναι μόνο εθνικά σύνορα, αλλά και ευρωπαϊκά σύνορα.

Η παρούσα ανακοίνωση εκπονήθηκε από κοινού με τα εδάφη και τις κοινότητές τους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένουν δυναμικοί τόποι διαβίωσης, εργασίας, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Η ενίσχυση των ανατολικών παραμεθόριων περιοχών αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.”

Οι προκλήσεις μεγάλες και καλούνται τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης, με αποτελεσματικό και προσοδοφόρο τρόπο. Οι διαπραγματεύσεις να είναι προς όφελος των πολιτών της ΕΕ.