Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντουρόφ

Η Μόσχα κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, και ανοίγει ποινική έρευνα για τον ιδρυτή της, Πάβελ Ντουρόφ, με την υποψία «συνδρομής σε τρομοκρατικές δραστηριότητες».

Η κρατική εφημερίδα Rossiyskaya Gazeta ανέφερε ότι είχε ξεκινήσει μια υπόθεση «με βάση στοιχεία από την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας», η οποία κατηγόρησε την εφαρμογή ότι είχε παραβιαστεί από τις δυτικές και ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.



Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα επιβραδύνει την κίνηση του Telegram λόγω, όπως είπε, πολλαπλών παραβιάσεων, καθώς το Κρεμλίνο προσπαθεί να κατευθύνει δεκάδες εκατομμύρια Ρώσους χρήστες προς μια εναλλακτική λύση που ελέγχεται από το κράτος, γνωστή ως MAX.

Ερωτηθείς για την έρευνα σχετικά με τον Ντουρόφ, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι αρχές εντόπισαν στο Telegram υλικό που «ενδέχεται να αποτελεί απειλή» για τη Ρωσία.

«Έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός παραβιάσεων και η απροθυμία της διοίκησης του Telegram να συνεργαστεί με τις αρχές μας», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Οι αρμόδιες αρχές μας λαμβάνουν τα μέτρα που κρίνουν κατάλληλα».



Η Rossiyskaya Gazeta, επικαλούμενη αξιωματούχους, ισχυρίστηκε ότι το Telegram είχε χρησιμοποιηθεί σε 13 υποτιθέμενες ουκρανικές συνωμοσίες που στόχευαν ανώτερους Ρώσους στρατιωτικούς αξιωματούχους, καθώς και σε δεκάδες χιλιάδες βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμούς και δολοφονίες από την αρχή του πολέμου.

Παρά την πίεση, η Μόσχα δεν προχώρησε στο να μπλοκάρει εντελώς το Telegram λόγω της ευρείας χρήσης του από πολίτες και αξιωματούχους, καθώς και του ρόλου του ως βασικού εργαλείου επικοινωνίας στην πρώτη γραμμή.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα ήταν διατεθειμένοι να επιτρέψουν στο Telegram να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν συμμορφωνόταν με τη ρωσική νομοθεσία.

Ο ιδρυτής της εφαρμογής έχει από καιρό μια περίπλοκη σχέση με το Κρεμλίνο.

Ο 42χρονος Ντουρόφ έφυγε από τη Ρωσία το 2014, μετά την πώληση της πρώτης του εταιρείας, VK, που συχνά περιγράφεται ως η ρωσική έκδοση του Facebook, λόγω πιέσεων από τις αρχές. Ίδρυσε το Telegram στο Ντουμπάι, όπου ζει τώρα. Έχει υπηκοότητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Γαλλίας.

Οι ρωσικές αρχές προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να μπλοκάρουν το Telegram το 2018.

Ξεχωριστά, η Ρωσία έχει μπλοκάρει το WhatsApp, το Facebook και το YouTube, προκαλώντας μια αύξηση στις λήψεις VPN μεταξύ των Ρώσων χρηστών.

Ο Ντουρόφ δεν έχει σχολιάσει την έρευνα.

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας έχει επίσης αντιμετωπίσει τον έλεγχο των δυτικών αρχών, οι οποίες έχουν επικρίνει αυτό που χαρακτήρισαν ως αδύναμη εποπτεία της εφαρμογής.

Τον περασμένο Αύγουστο, συνελήφθη και κρατήθηκε για τρεις ημέρες στη Γαλλία κατά τη διάρκεια έρευνας για εγκλήματα που συνδέονται με το Telegram, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.