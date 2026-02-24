Μπλόκα αγροτών στη Σερβία: Ζητούν την προσωρινή απαγόρευση των εισαγωγών

«Οι αγρότες δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα, πόσο μάλλον να αποκομίσουν κέρδη και να επιβιώσουν», δήλωσε κινητοποιημένος αγρότης

Μπλόκα αγροτών στη Σερβία: Ζητούν την προσωρινή απαγόρευση των εισαγωγών
Στους δρόμους έβγαλαν τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Σερβίας την Τρίτη (24/02), οι οποίοι διαμαρτύρονται εδώ και δύο εβδομάδες για την κατάσταση του τομέα τους, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και αποκλείοντας δεκάδες οδικές αρτηρίες της χώρας.

Οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι ορισμένοι από τους αποκλεισμούς θα διαρκέσουν 24 ώρες, αλλά υπάρχουν και άλλοι που θα διαρκέσουν λίγες ώρες μόνο.

«Τα κύρια προβλήματα είναι οι εισαγωγές και το λόμπι των εισαγωγών – το κράτος εισάγει σιτάρι, καλαμπόκι και παρόμοια φθηνά προϊόντα, το ίδιο συμβαίνει με το γάλα και το κρέας, και τα προϊόντα μας δεν έχουν πλέον σημασία εδώ», δήλωσε ο Κριστιάν Τοντόροφ από το Μπανάτσκο Νόβο Σέλο, μιλώντας στη σερβική υπηρεσία του BBC.

«Οι αγρότες δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα, πόσο μάλλον να αποκομίσουν κέρδη και να επιβιώσουν», συμπλήρωσε ο Τοντόροφ από την ένωση Novoseljanski Paori.

Όλοι οι παραγωγοί έχουν βγει στους δρόμους, ανέφερε – «γαλακτοπαραγωγοί, κτηνοτρόφοι, αγρότες και καλλιεργητές λαχανικών» – επειδή όλοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση «επιβίωσης», αλλά «η κυβέρνηση δεν ακούει».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, έχουν αποκλείσει περίπου 50 περιφερειακούς, τοπικούς και κεντρικούς δρόμους.

Αντιδρώντας στην διαμαρτυρία, ο υπουργός Γεωργίας Ντράγκαν Γκλάμoτσιτς δήλωσε ότι δεν θα λάβει αποφάσεις «υπό πίεση» και ότι οι αγρότες που δεν επιθυμούν να συνομιλήσουν μαζί του το κάνουν λόγω «πολιτικών κινήτρων».

Οι εκπρόσωποι των κινητοποιημένων αγροτών απάντησαν ότι «δεν είναι σε θέση να παραστούν στη συνάντηση», καθώς «δεν βλέπουν την ανάγκη να σπαταλήσουν περισσότερο χρόνο» μέχρι να λάβουν «συγκεκριμένες και σαφείς λύσεις».

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου, πρότειναν λύσεις στο υπουργείο και τις υπέβαλαν ως επίσημο αίτημα τεσσάρων σημείων, στο οποίο το υπουργείο δεν έχει απαντήσει, δήλωσαν.

Οι αγρότες ζητούν την αναστολή των εισαγωγών όλων των γεωργικών προϊόντων μέχρι να «σταθεροποιηθεί η αγορά» και την αγορά των τρεχόντων πλεονασμάτων από το κράτος.

