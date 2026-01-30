Σερβία: «Ιστορική» κατάσχεση πέντε τόνων κάνναβης - Εντοπίστηκε και αντιαρματικό όπλο - Φωτογραφίες

Η σερβική αστυνομία κατέσχεσε πέντε τόνους κάνναβης, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί σε μια επιχείρηση στη χώρα μέχρι στιγμής, μετά την έφοδό της σε μικρή αγροτική και εμπορική εταιρεία σε χωριό στην κεντρική Σερβία, ανακοίνωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο ανθρώπους, αλλά ένας ύποπτος εξακολουθεί να διαφεύγει, πρόσθεσε.

Πρόκειται για κατάσχεση «ρεκόρ» ποσότητας κάνναβης, σημείωσε ο Ντάτσιτς σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία πρόσθεσε ότι η αστυνομία κατέσχεσε επίσης 4 τουφέκια εφόδου και έναν εκτοξευτή αντιαρματικών ρουκετών.

Η παραγωγή κάνναβης εξακολουθεί να είναι παράνομη στη Σερβία, αν και ακτιβιστές προωθούν την νομιμοποίησή της για ιατρική χρήση.

Ο Ντάτσιτς σημείωσε ότι η έρευνα που διεξάγεται θα εξακριβώσει την προέλευση της κάνναβης.

Η Σερβία, η οποία επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εντείνει τις προσπάθειές της κατά του λαθρεμπορίου και της παραγωγής ναρκωτικών τα τελευταία χρόνια. Τα περισσότερα ναρκωτικά φτάνουν στη Σερβία από τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική.

