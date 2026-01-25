Πόλο: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Σέρβοι στο… σπίτι τους

Η Σερβία στην έδρα της, απλά δεν χάνει! Τρίτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που κατακτά η Εθνική πόλο της χώρας των Βαλκανίων, σε ισάριθμες φορές που έχει φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Αυτή τη φορά στον τελικό του Βελιγραδίου, επικράτησε 10-7 της Ουγγαρίας.

Μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές στη Belgrade Arena, οι «πλάβι» ήταν ψυχραιμότεροι και είχαν «ατσάλινη» άμυνα. Ο τερματοφύλακας Μίλαν Γκλούσατς «κατέβασε ρολά» (τελείωσε το ματς με 11/18 αποκρούσεις) και το «φονικό» αριστερό χέρι του Ντούσαν Μάντιτς ανέλαβε τα... υπόλοιπα, ανεβάζοντας τη Σερβία στην κορυφή του βάθρου, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και την αποχώρηση της «χρυσής γενιάς».

Ο τελικός ήταν πραγματικό ντέρμπι στην κατάμεστη αρένα του Βελιγραδίου. Οι Σέρβοι προηγήθηκαν 3-2 στο πρώτο οκτάλεπτο, με τους Ούγγρους με ίδιο σκορ στο δεύτερο να στέλνουν το ματς στα μέσα του στην ισοπαλία 5-5.

Η νευρικότητα και οι άμυνες κυριάρχησαν και στην τρίτη περίοδο, με τους Σέρβους να παίρνουν προβάδισμα 7-6 μπαίνοντας στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Με πέναλτι οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 8-6 μπαίνοντας στο τελευταίο τετράλεπτο. Ο Λάζιτς έκανε το 9-6 στα τρία λεπτά για το τέλος και έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα στη Σερβία. O Ο Μάντιτς στο 1:46’’ έκανε το 10-6 και ουσιαστικά «κλείδωσε» το χρυσό.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1

Τα γκολ:

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Λούκιτς 2, Λάζιτς, Ντράσοβιτς, Βίτσο, Μαρτίνοβιτς

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Βέντελ Βίγκβαρι 3, Ακος Νάγκι, Φέκετε, Γιάνσικ, Βάργκα