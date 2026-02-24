CIA: Δημοσίευσε ηχητικό μήνυμα στα Περσικά - Τι λέει στους Ιρανούς
Το μήνυμα, το οποίο διακινήθηκε ταχύτατα σε πλατφόρμες όπως το X και το Telegram, αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα για συνεργασία σε αντιφρονούντες Ιρανούς.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια σπάνια κίνηση, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) δημοσίευσε ένα μήνυμα στην περσική γλώσσα (Φαρσί), απευθυνόμενη απευθείας στους πολίτες του Ιράν.
Το μήνυμα, το οποίο διακινήθηκε ταχύτατα σε πλατφόρμες όπως το X και το Telegram, αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα για συνεργασία σε αντιφρονούντες Ιρανούς.
«Σας ακούμε»
«Γεια σας. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) ακούει τη φωνή σας και θέλει να σας βοηθήσει. Ακολουθούν οι απαραίτητες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ασφαλή εικονική επαφή μαζί μας» αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:14 ∙ WHAT THE FACT
Το μυστήριο των «αιματοσταγών» καταρρακτών επιτέλους λύθηκε
19:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στον Έβρο την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
15:58 ∙ LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα
17:45 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ