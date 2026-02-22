«Δευτέρα ή Τρίτη» η επίθεση στο Ιράν, υποστηρίζει ο πρώην πράκτορας της CIA Τζον Κυριάκου

«Θα σου δώσει δέκα ημέρες, θα σου δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί δύο ημέρες μέσα σε αυτή την προθεσμία», δήλωσε ο πρώην πράκτορας

Αεροσκάφος EA-18G Growler προσνηώνεται στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, στις 23 Ιανουαρίου 2026. 

Mass Communication Specialist Seaman Daniel Kimmelman/U.S. Navy μέσω AP
Ο χρόνος «μετρά αντίστροφα» για την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, με τον πρώην πράκτορα της CIA Τζον Κυριάκου να υποστηρίζει ότι είναι πλέον «θέμα ωρών», επικαλούμενος πηγή εντός του Λευκού Οίκου.

Ο πρώην πράκτορας προχώρησε σε αυτή την αποκάλυψη στο Julian Dorey Podcast, αναφέροντας ότι η Ουάσινγκτον έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για την επίθεση στο Ιράν, και υποστηρίζοντας ότι ένας πρώην συνάδελφός του, ο οποίος βρισκόταν πρόσφατα μέσα στον Λευκό Οίκο, τού είπε ότι επίκειται επίθεση, ανεξάρτητα από τα επίσημα χρονοδιαγράμματα που δημοσίευσε η κυβέρνηση.

«Έχω έναν φίλο, πρώην αξιωματικό της CIA, που ήταν στον Λευκό Οίκο σήμερα το πρωί και μιλούσε με τους φίλους του, και λέει ότι έχει ληφθεί απόφαση οι ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη», είπε ο Κυριάκου.

«Το έχει ξανακάνει αυτό. Θα σου δώσει δέκα ημέρες, θα σου δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί δύο ημέρες μέσα σε αυτή την προθεσμία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Κυριάκου, η πηγή του ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκαμπάρντ αντιτίθενται στον πόλεμο, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον υποστηρίζουν.

