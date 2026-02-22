Axios: Ο Τραμπ δίνει στο Ιράν τελευταία ευκαιρία στις συνομιλίες πριν ξεκινήσει την επίθεση

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ είναι έτοιμοι να διεξάγουν έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με το Ιράν την Παρασκευή στη Γενεύη, εάν λάβουν εντός των επόμενων 48 ωρών μια λεπτομερή ιρανική πρόταση για πυρηνική συμφωνία, ανέφερε το Axios την Κυριακή, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Η τρέχουσα διπλωματική προσπάθεια θεωρείται πιθανότατα η τελευταία ευκαιρία που θα δώσει ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν, πριν ξεκινήσει μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ, η οποία ενδέχεται να στοχεύσει άμεσα τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ περιμένει την πρόταση του Ιράν.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που και οι δύο έχουν συμβουλεύσει τον Τραμπ να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία πριν δώσει εντολή για επίθεση, σκοπεύουν να βρίσκονται στη Γενεύη στις 27 Φεβρουαρίου, εάν οι Ιρανοί υποβάλουν την πρόταση νωρίς αυτή την εβδομάδα.

«Εάν το Ιράν δώσει ένα σχέδιο πρότασης, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν στη Γενεύη την Παρασκευή για να ξεκινήσουν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις και να δουν αν μπορούμε να καταλήξουμε σε πυρηνική συμφωνία», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν μπορεί επίσης να συζητήσουν την πιθανότητα μιας προσωρινής συμφωνίας πριν από την τελική συμφωνία για τα πυρηνικά.

Κατά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη την προηγούμενη Τρίτη, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ζήτησαν από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Άμπας Αράγκτσι μια λεπτομερή γραπτή πρόταση εντός λίγων ημερών.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ δήλωσαν στον Αράγκτσι ότι η θέση του Τραμπ είναι «μηδενικός εμπλουτισμός» ουρανίου στο έδαφος του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να εξετάσουν μια ιρανική πρόταση που περιλαμβάνει «συμβολικό εμπλουτισμό», εάν το Ιράν μπορεί να αποδείξει ότι το σχέδιο αποκλείει κάθε δρόμο προς την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Ο Αράγκτσι δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξή του στο MS Now ότι θα ολοκληρώσει το σχέδιο πρότασης αυτό το Σαββατοκύριακο και θα το παραδώσει στους Γουίτκοφ και Κούσνερ μόλις εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία της Τεχεράνης.

Η γερουσιάστρια Λίντσεϊ Γκράχαμ (R-S.C.) εξέφρασε στο Axios το Σάββατο τη λύπη της ότι αρκετοί γύρω από τον Τραμπ τον συμβουλεύουν να μην βομβαρδίσει το Ιράν. Η Γκράχαμ προέτρεψε τον πρόεδρο να τους αγνοήσει.

«Κατανοώ τις ανησυχίες για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή λόγω προηγούμενων εμπλοκών. Ωστόσο, οι φωνές που συμβουλεύουν να μην εμπλακούμε φαίνεται να αγνοούν τις συνέπειες της ατιμωρησίας του κακού», είπε.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ λένε ότι ο πρόεδρος μπορεί να αλλάξει πορεία και να δώσει εντολή για επίθεση οποιαδήποτε στιγμή, αλλά πολλοί στην ομάδα του αυτή τη στιγμή τον συμβουλεύουν να δείξει υπομονή.

