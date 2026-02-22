Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Πορτογαλία – «Φουντώνει» η συζήτηση για επίθεση κατά του Ιράν

Πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν στη βάση Λάγιες στην Πορτογαλία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την παρουσία στην περιοχή, εξαιτίας των αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν.

Οι εμφανίσεις αυτών των αεροσκαφών ακολούθησαν τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά του Ιράν για να το πιέσει να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντα Σίλβα, ανέφερε ότι η πορτογαλική κυβέρνηση παρακολουθεί «στενά και με πλήρη επίγνωση των γεγονότων» τη χρήση της βάσης Λάγιες στην Τερθέιρα, Αζόρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η βάση υποδέχθηκε 11 αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC–46A Pegasus, 12 μαχητικά F–16 Viper και ένα αεροσκάφος μεταφοράς C–17 Globemaster III, ικανό να μεταφέρει γρήγορα στρατεύματα και φορτία σε όλο τον κόσμο.

A fleet of U.S. military planes were seen Saturday on Lajes Air Base in Portugal as President Trump warned that limited strikes on Iran are possible in an effort to pressure the country to dismantle its nuclear program.



The U.S. continued to ramp up its firepower in the Middle… pic.twitter.com/F3yxjXHKwM — CBS News (@CBSNews) February 21, 2026

Το Πεντάγωνο επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών φιλοξενεί τακτικά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη και προσωπικό βάσει συμφωνιών για τη χρήση βάσεων, πρόσβασης και υπερπτήσεων με συμμάχους και εταίρους.

Αναλυτές των στρατιωτικών υποθέσεων συνέδεσαν αυτή τη χρήση της βάσης με την επιχείρηση Midnight Hammer των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την οποία η Λάγιες χρησίμευσε ως κρίσιμος σταθμός ανεφοδιασμού για τα αεροσκάφη B–2 Spirit που «εξαπέλυσαν» αεροπορικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και άλλες στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, καθώς προσπαθεί να εμποδίσει το Ιράν να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Διάφορες εκθέσεις υποδεικνύουν ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά του Ιράν ακόμα και μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει πάνω από 120 αεροσκάφη, όπως F–22 Raptors, F–16 και F–35A Lightning II, ενώ, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford κατέπλευσε στη Μεσόγειο μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ.

Το Gerald R. Ford θα ενωθεί με το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, το οποίο περιλαμβάνει αεροσκάφη F–35C stealth, F/A–18 Super Hornets και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου. Για να υποστηρίξει το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει, επίσης, προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και THAAD στην περιοχή.