Σερβία: Επιλεκτική σφαγή γυναικόπαιδων στην Εποχή του Σιδήρου - 77 δολοφονημένοι σε τάφο 2.800 ετών

Συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα από την ανασκαφή ενός ομαδικού τάφου ηλικίας 2.800 ετών στην περιοχή Gomolava της Σερβίας, αποκαλύπτοντας πως οι θαμμένοι ήταν θύματα βάναυσης δολοφονίας.

Οι ειδικοί ανακάλυψαν τα λείψανα περισσότερων από 77 ατόμων – στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά – στον τόπο ταφής της Εποχής του Σιδήρου, ο οποίος χρονολογείται από τον 9ο αιώνα π.Χ.

Η ανάλυση των τραυμάτων τους αποκαλύπτει ότι υπήρχαν «εκτεταμένα στοιχεία για σκόπιμο, βίαιο και συχνά θανατηφόρο τραύμα, κυρίως στο κεφάλι».

Αυτό περιελάμβανε στενή επαφή και ιδιαίτερη δύναμη, η οποία θα μπορούσε να είχε προκληθεί από όπλα, όπως ρόπαλα και πολεμικά σφυριά ή βλήματα από βολή σφεντόνας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο επιτιθέμενος και το θύμα δεν συμμετείχαν σε αντιπαράθεση πρόσωπο με πρόσωπο και η τοποθεσία των τραυματισμών υποδηλώνει ότι ορισμένοι από τους επιτιθέμενους μπορεί να ήταν έφιπποι.

Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες ενδείξεις αμυντικών τραυματισμών, υποδεικνύοντας ότι ορισμένα από τα θύματα αντιστάθηκαν.

«Συνολικά, το μοτίβο αποκαλύπτει σοβαρή βία που ήταν βάναυση, σκόπιμη και αποτελεσματική», αναφέρει η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Human Behaviour.

Η ανάλυση έδειξε ότι από τα 77 άτομα, τα 40 ήταν ηλικίας μεταξύ ενός και 12 ετών, ενώ τα 12 από αυτά ήταν έφηβοι.

Συνολικά 24 ήταν ενήλικες – το 87% των οποίων ήταν γυναίκες – και το μόνο μωρό που βρέθηκε ήταν αγόρι.

Η γενετική ανάλυση των λειψάνων αποκάλυψε ότι πολύ λίγα θύματα είχαν σχέση μεταξύ τους και είχαν διαφορετική διατροφή – υποδηλώνοντας ότι τα περισσότερα μεγάλωσαν σε εντελώς διαφορετικές περιοχές.

Η ομάδα είπε ότι η σφαγή έλαβε χώρα σε μια άστατη εποχή που οι κοινότητες γίνονταν λιγότερο κινητές και δημιουργούσαν νέους κλειστούς οικισμούς.

Αυτή η πρώιμη συλλογική βία πιθανότατα προήλθε από στοχευμένες δολοφονίες ως μέρος μιας συστημικής και μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης στην οποία παγιδεύτηκαν πολλοί οικισμοί, πρόσθεσαν.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ομάδες από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το University College του Δουβλίνου και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Η Δρ Linda Fibiger, η οποία ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε: «Οι βάναυσες δολοφονίες και ο επακόλουθος εορτασμός του γεγονότος μπορούν να διαβαστούν ως μια ισχυρή προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων εξουσίας και διεκδίκησης της κυριαρχίας στη γη και τους πόρους.

«Η μελέτη ρίχνει νέο φως στις στοχευμένες επιλεκτικές δολοφονίες λόγω φύλου και ηλικίας ως τρόπο μαζικής βίας και διεκδίκησης της εξουσίας στην προϊστορική Ευρώπη».

Σε αντίθεση με άλλους ομαδικούς τάφους της εποχής, ο χώρος έδειξε στοιχεία ότι είχε καταβληθεί χρόνος και προσπάθεια για την προετοιμασία του χώρου ταφής.

Τα άτομα θάβονταν με τα προσωπικά τους αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων, ενώ ο τάφος βρισκόταν σε προστατευόμενη τοποθεσία με στοιχεία χάλκινων κοσμημάτων, κεραμικών αγγείων πόσης και οστών έως και 100 ζώων.

Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι τα άτομα θάφτηκαν αμέσως μετά το θάνατό τους, υποδεικνύοντας ότι σκοτώθηκαν όλοι κοντά στον τόπο ταφής.

Ορισμένα ζώα προφανώς σφαγιάστηκαν για την ταφή, ενώ στην κορυφή του τάφου βρέθηκαν στοιχεία σπασμένων λίθων – απομεινάρια αρχαίων εργαλείων λείανσης που χρησιμοποιούνταν για το άλεσμα σιτηρών – και συγκεντρώσεις καμένων σπόρων.

Η επένδυση στην παρουσίασή του αποκαλύπτει τη σημασία του ταφικού γεγονότος πριν από την κάλυψη των νεκρών με χώμα και πέτρα, είπαν οι ερευνητές.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι τα δημογραφικά στοιχεία όσων σκοτώθηκαν στην Gomolava τονίζουν την αίσθηση ότι αυτή ήταν μια «σκόπιμη, υπολογισμένη πράξη» που θα είχε ευρύ αντίκτυπο σε άλλες κοινότητες.

«Συνολικά, το γεγονός της δολοφονίας, το νεκρικό συμβάν και το μνημείο που προέκυψε σηματοδοτούν μια αλυσίδα ενεργειών που αποσκοπούν στη βίαιη επίλυση ή εξάλειψη των συγκρούσεων και στην εξισορρόπηση της εξουσίας εντός ή μεταξύ των κοινοτήτων», είπαν οι ερευνητές.