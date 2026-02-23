Σερβία: Επιλεκτική σφαγή γυναικόπαιδων στην Εποχή του Σιδήρου - 77 δολοφονημένοι σε τάφο 2.800 ετών

Σύμφωνα με τους ερευνητές η μελέτη ρίχνει νέο φως στις στοχευμένες επιλεκτικές δολοφονίες λόγω φύλου και ηλικίας ως τρόπο μαζικής βίας και διεκδίκησης της εξουσίας στην προϊστορική Ευρώπη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σερβία: Επιλεκτική σφαγή γυναικόπαιδων στην Εποχή του Σιδήρου - 77 δολοφονημένοι σε τάφο 2.800 ετών
Μουσείου της Βοϊβοντίνα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα από την ανασκαφή ενός ομαδικού τάφου ηλικίας 2.800 ετών στην περιοχή Gomolava της Σερβίας, αποκαλύπτοντας πως οι θαμμένοι ήταν θύματα βάναυσης δολοφονίας.

Οι ειδικοί ανακάλυψαν τα λείψανα περισσότερων από 77 ατόμων – στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά – στον τόπο ταφής της Εποχής του Σιδήρου, ο οποίος χρονολογείται από τον 9ο αιώνα π.Χ.

Η ανάλυση των τραυμάτων τους αποκαλύπτει ότι υπήρχαν «εκτεταμένα στοιχεία για σκόπιμο, βίαιο και συχνά θανατηφόρο τραύμα, κυρίως στο κεφάλι».

Αυτό περιελάμβανε στενή επαφή και ιδιαίτερη δύναμη, η οποία θα μπορούσε να είχε προκληθεί από όπλα, όπως ρόπαλα και πολεμικά σφυριά ή βλήματα από βολή σφεντόνας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο επιτιθέμενος και το θύμα δεν συμμετείχαν σε αντιπαράθεση πρόσωπο με πρόσωπο και η τοποθεσία των τραυματισμών υποδηλώνει ότι ορισμένοι από τους επιτιθέμενους μπορεί να ήταν έφιπποι.

Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες ενδείξεις αμυντικών τραυματισμών, υποδεικνύοντας ότι ορισμένα από τα θύματα αντιστάθηκαν.

«Συνολικά, το μοτίβο αποκαλύπτει σοβαρή βία που ήταν βάναυση, σκόπιμη και αποτελεσματική», αναφέρει η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Human Behaviour.

Η ανάλυση έδειξε ότι από τα 77 άτομα, τα 40 ήταν ηλικίας μεταξύ ενός και 12 ετών, ενώ τα 12 από αυτά ήταν έφηβοι.

Συνολικά 24 ήταν ενήλικες – το 87% των οποίων ήταν γυναίκες – και το μόνο μωρό που βρέθηκε ήταν αγόρι.

Η γενετική ανάλυση των λειψάνων αποκάλυψε ότι πολύ λίγα θύματα είχαν σχέση μεταξύ τους και είχαν διαφορετική διατροφή – υποδηλώνοντας ότι τα περισσότερα μεγάλωσαν σε εντελώς διαφορετικές περιοχές.

Η ομάδα είπε ότι η σφαγή έλαβε χώρα σε μια άστατη εποχή που οι κοινότητες γίνονταν λιγότερο κινητές και δημιουργούσαν νέους κλειστούς οικισμούς.

Αυτή η πρώιμη συλλογική βία πιθανότατα προήλθε από στοχευμένες δολοφονίες ως μέρος μιας συστημικής και μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης στην οποία παγιδεύτηκαν πολλοί οικισμοί, πρόσθεσαν.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ομάδες από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, το University College του Δουβλίνου και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Η Δρ Linda Fibiger, η οποία ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε: «Οι βάναυσες δολοφονίες και ο επακόλουθος εορτασμός του γεγονότος μπορούν να διαβαστούν ως μια ισχυρή προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων εξουσίας και διεκδίκησης της κυριαρχίας στη γη και τους πόρους.

«Η μελέτη ρίχνει νέο φως στις στοχευμένες επιλεκτικές δολοφονίες λόγω φύλου και ηλικίας ως τρόπο μαζικής βίας και διεκδίκησης της εξουσίας στην προϊστορική Ευρώπη».

Σε αντίθεση με άλλους ομαδικούς τάφους της εποχής, ο χώρος έδειξε στοιχεία ότι είχε καταβληθεί χρόνος και προσπάθεια για την προετοιμασία του χώρου ταφής.

Τα άτομα θάβονταν με τα προσωπικά τους αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων, ενώ ο τάφος βρισκόταν σε προστατευόμενη τοποθεσία με στοιχεία χάλκινων κοσμημάτων, κεραμικών αγγείων πόσης και οστών έως και 100 ζώων.

Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι τα άτομα θάφτηκαν αμέσως μετά το θάνατό τους, υποδεικνύοντας ότι σκοτώθηκαν όλοι κοντά στον τόπο ταφής.

Ορισμένα ζώα προφανώς σφαγιάστηκαν για την ταφή, ενώ στην κορυφή του τάφου βρέθηκαν στοιχεία σπασμένων λίθων – απομεινάρια αρχαίων εργαλείων λείανσης που χρησιμοποιούνταν για το άλεσμα σιτηρών – και συγκεντρώσεις καμένων σπόρων.

Η επένδυση στην παρουσίασή του αποκαλύπτει τη σημασία του ταφικού γεγονότος πριν από την κάλυψη των νεκρών με χώμα και πέτρα, είπαν οι ερευνητές.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι τα δημογραφικά στοιχεία όσων σκοτώθηκαν στην Gomolava τονίζουν την αίσθηση ότι αυτή ήταν μια «σκόπιμη, υπολογισμένη πράξη» που θα είχε ευρύ αντίκτυπο σε άλλες κοινότητες.

«Συνολικά, το γεγονός της δολοφονίας, το νεκρικό συμβάν και το μνημείο που προέκυψε σηματοδοτούν μια αλυσίδα ενεργειών που αποσκοπούν στη βίαιη επίλυση ή εξάλειψη των συγκρούσεων και στην εξισορρόπηση της εξουσίας εντός ή μεταξύ των κοινοτήτων», είπαν οι ερευνητές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει η πίεση του "πρέπει" για την πρόκριση»

19:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού στο «Ελ. Βενιζέλος» - Μετέφερε 21 κιλά κάνναβης σε αποσκευή

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διακόπτει ομιλία για να ρωτήσει αν είναι καλά μια γυναίκα - Βίντεο

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Αθώος για τη διπλή δολοφονία των γονιών του δηλώνει ο γιος τους Νικ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Πολλοί άνθρωποι με έχουν βάλει στο στόχαστρο» - Πρώτο σχόλιο Τραμπ για τον εισβολέα στο Μαρ-α-Λάγκο

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στις εθνικές οδούς: 60 χιλιόμετρα ουρά στην Αθηνών-Λαμίας και 50 στην Αθηνών-Κορίνθου

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: «Ρατσιστική αυτή η μεταμφίεση, να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο»

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης Peter Mandelson - Φέρεται να έδωσε κρατικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Επανεκλογή Κιμ Γιονγκ Ουν - Η έφηβη κόρη του αναδεικνύεται ως διάδοχος - Βίντεο

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Διακόπτει την παροχή ηλεκτρισμού στην Ουκρανία - Αντίποινα για τη διακοπή της ροής πετρελαίου στον αγωγό Druzhba

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Επιλεκτική σφαγή γυναικόπαιδων στην Εποχή του Σιδήρου - 77 δολοφονημένοι σε τάφο 2.800 ετών

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές παραβάσεις στο FIR Αθηνών, στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο

18:52WHAT THE FACT

Τσατραφύλλιας: Οι 5 λόγοι που η βροχόπτωση προκαλεί υπνηλία

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Ε.Ε.: Χωρίς συμφωνία για το 20ό πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία - «Οπισθοδρόμηση», λέει η Κάγια Κάλας

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Η αλήθεια δε θα θαφτεί για δεύτερη φορά»

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε παιδί που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας - Βίντεο

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ανδρών: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Προκαλεί για τη μειονότητα στη Θράκη

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόστα καλεί τον Όρμπαν να σεβαστεί τη συμφωνία δανείου 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε παιδί που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας - Βίντεο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης Peter Mandelson - Φέρεται να έδωσε κρατικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, Gerald R. Ford

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ένοπλη ληστεία σε καφετέρια - Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα ενώ πετούσε χαρταετό: Νεαρός στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση έξι μέτρων στα Τουρκοβούνια

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στις εθνικές οδούς: 60 χιλιόμετρα ουρά στην Αθηνών-Λαμίας και 50 στην Αθηνών-Κορίνθου

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

17:26ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος εξηγεί ποιες τροφές μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου - Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Προκαλεί για τη μειονότητα στη Θράκη

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του - Η νεκροψία θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου - Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Η αλήθεια δε θα θαφτεί για δεύτερη φορά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ