Με νέα ρεκόρ στον τουρισμό έκλεισε το 2025

Νέο ιστορικό υψηλό στα έσοδα από τον τουρισμό καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της θέσης της χώρας μας ως προορισμού μετά το τέλος της πανδημίας αλλά και την πετυχημένη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέραν των θερινών μηνών.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 23,63 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 9,4%, δηλαδή κατά περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με το 2024, όταν και είχε καταγραφεί το προηγούμενο ρεκόρ.

Ελαφρώς μικρότερη, της τάξης του 5,6%, ήταν η άνοδος στις αφίξεις από το εξωτερικό, οι οποίες άγγιξαν τα 38 εκατομμύρια επισκέπτες, έναντι 35,95 εκατομμυρίων ταξιδιωτών το 2024.

Σε συνδυασμό με την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,8%, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι ελληνικοί προορισμοί σταδιακά αναβαθμίζονται στην ποιοτική κλίμακα, προσελκύοντας και πελάτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα.

Το νέο ρεκόρ ήταν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης διείσδυσης της Ελλάδας στην μεγάλη γερμανική αγορά, με την ταξιδιωτική κίνηση από την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξάνεται κατά 10,2% σε ετήσια βάση και να ξεπερνά τα 5,95 εκατομμύρια επισκέπτες. Άνοδος 7,6% καταγράφηκε στις αφίξεις από την πολύ σημαντική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ κατά 8,6% αυξήθηκαν οι τουριστικές ροές από την Ιταλία.

Οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν οριακά, κατά 0,2%, όμως αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας σταθεροποιήθηκε ως δημοφιλής υπερατλαντική επιλογή, παρά τη σταδιακή αποδυνάμωση του δολαρίου στην ισοτιμία με το ευρώ, η οποία παραδοσιακά αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στις ταξιδιωτικές αποφάσεις των Αμερικανών.

Ενδεικτικό της σημασίας που έχουν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ είναι ότι μόνο από αυτές τις τρεις χώρες αντλήθηκαν έσοδα σχεδόν 9,25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα δεδομένα της ΤτΕ αντικατοπτρίζουν επίσης την πετυχημένη επέκταση της τουριστικής περιόδου πέραν του καλοκαιριού, καθώς τον Δεκέμβριο παρατηρήθηκε άλμα τόσο στις αφίξεις (49%) όσο και στις εισπράξεις (33%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Τον τελευταίο μήνα του 2025 ήλθαν τη χώρα μας περισσότεροι από 1,31 εκατομμύρια άνθρωποι, τη στιγμή που το 2023 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 765,5 χιλιάδες. Οι μηνιαίες εισπράξεις «σκαρφάλωσαν» στα 623 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προ διετίας μετά βίας υπερέβησαν τα 326 εκατομμύρια.

Αυτό υποδεικνύει ότι το brand της Ελλάδας δεν περιορίζεται πλέον στο «ήλιος και θάλασσα» των προηγούμενων δεκαετιών αλλά επεκτείνεται σε σύντομες αποδράσεις όπως τα «city breaks», σε χειμερινές δραστηριότητες αλλά και σε μη εποχικές επιλογές.