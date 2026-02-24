Με νέα ρεκόρ στον τουρισμό έκλεισε το 2025

Άλμα 49% στις αφίξεις τον Δεκέμβριο καθώς επιμηκύνεται η τουριστική περίοδος

Newsbomb

Με νέα ρεκόρ στον τουρισμό έκλεισε το 2025
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο ιστορικό υψηλό στα έσοδα από τον τουρισμό καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της θέσης της χώρας μας ως προορισμού μετά το τέλος της πανδημίας αλλά και την πετυχημένη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέραν των θερινών μηνών.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 23,63 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 9,4%, δηλαδή κατά περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με το 2024, όταν και είχε καταγραφεί το προηγούμενο ρεκόρ.

Ελαφρώς μικρότερη, της τάξης του 5,6%, ήταν η άνοδος στις αφίξεις από το εξωτερικό, οι οποίες άγγιξαν τα 38 εκατομμύρια επισκέπτες, έναντι 35,95 εκατομμυρίων ταξιδιωτών το 2024.

Σε συνδυασμό με την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,8%, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι ελληνικοί προορισμοί σταδιακά αναβαθμίζονται στην ποιοτική κλίμακα, προσελκύοντας και πελάτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα.

Το νέο ρεκόρ ήταν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης διείσδυσης της Ελλάδας στην μεγάλη γερμανική αγορά, με την ταξιδιωτική κίνηση από την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξάνεται κατά 10,2% σε ετήσια βάση και να ξεπερνά τα 5,95 εκατομμύρια επισκέπτες. Άνοδος 7,6% καταγράφηκε στις αφίξεις από την πολύ σημαντική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ κατά 8,6% αυξήθηκαν οι τουριστικές ροές από την Ιταλία.

Οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν οριακά, κατά 0,2%, όμως αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας σταθεροποιήθηκε ως δημοφιλής υπερατλαντική επιλογή, παρά τη σταδιακή αποδυνάμωση του δολαρίου στην ισοτιμία με το ευρώ, η οποία παραδοσιακά αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στις ταξιδιωτικές αποφάσεις των Αμερικανών.

Ενδεικτικό της σημασίας που έχουν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ είναι ότι μόνο από αυτές τις τρεις χώρες αντλήθηκαν έσοδα σχεδόν 9,25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα δεδομένα της ΤτΕ αντικατοπτρίζουν επίσης την πετυχημένη επέκταση της τουριστικής περιόδου πέραν του καλοκαιριού, καθώς τον Δεκέμβριο παρατηρήθηκε άλμα τόσο στις αφίξεις (49%) όσο και στις εισπράξεις (33%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Τον τελευταίο μήνα του 2025 ήλθαν τη χώρα μας περισσότεροι από 1,31 εκατομμύρια άνθρωποι, τη στιγμή που το 2023 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 765,5 χιλιάδες. Οι μηνιαίες εισπράξεις «σκαρφάλωσαν» στα 623 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προ διετίας μετά βίας υπερέβησαν τα 326 εκατομμύρια.

Αυτό υποδεικνύει ότι το brand της Ελλάδας δεν περιορίζεται πλέον στο «ήλιος και θάλασσα» των προηγούμενων δεκαετιών αλλά επεκτείνεται σε σύντομες αποδράσεις όπως τα «city breaks», σε χειμερινές δραστηριότητες αλλά και σε μη εποχικές επιλογές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Εξεταστική Επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ - Πόρισμα ΝΔ: Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες

18:45ΚΟΣΜΟΣ

CIA: Δημοσίευσε ηχητικό μήνυμα στα Περσικά - Τι λέει στους Ιρανούς

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου από αμερικανικές δυνάμεις: Αναχαιτίστηκε στον Ινδικό ωκεανό - Βίντεο

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόρισμα 151 σελίδων από ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε την αποτροπή ελέγχου υπουργών μέσω της Εξεταστικής

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Για απόπειρα βιασμού κατηγορείται ο 64χρονος - Αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Με νέα ρεκόρ στον τουρισμό έκλεισε το 2025

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

18:13WHAT THE FACT

Νέα έρευνα ανακαλύπτει κβαντικά σωματίδια που υπάρχουν σε μία διάσταση

18:11LIFESTYLE

Ύδρα: Το ιστορικό «Paxos – Island II» στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκινούν στρατιωτικές ασκήσεις στον Κόλπο

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκα αγροτών στη Σερβία: Ζητούν την προσωρινή απαγόρευση των εισαγωγών

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Punch απορρίπτεται διαρκώς - Μία οδυνηρή αλήθεια για το μαϊμουδάκι που έκλεψε καρδιές

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο από τη δράση των διαρρηκτών σε Νεάπολη και Συκιές

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην τετραπληγική αδερφή της»

17:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Η EE στηρίζει τις ανατολικές περιοχές της ΕΕ που συνορεύουν με Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κάθειρξη έξι ετών στον 54χρονο που πυροβόλησε με καραμπίνα κατά δύο ανήλικων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Κάλεσαν διασώστη σε κέντρο διασκέδασης και αυτός πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε!

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εχθροί γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Θόρμπιορν Γιάγκλαντ: Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Έρευνα για την υπόθεση Επστάιν

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην τετραπληγική αδερφή της»

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα

17:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κηφισιά: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ - «Φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί»

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ