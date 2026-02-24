Μητέρα που είχε εξαφανιστεί πριν 24 χρόνια ζει νέα ζωή και εξηγεί γιατί έφυγε

Η Αστυνομία της κομητείας Ρόκινγκχαμ ανακοίνωσε περαιτέρω πληροφορίες για την εξαφάνιση της Μισέλ, αναφέροντας ότι η σήμερα 62 ετών γυναίκα αποφάσισε να φύγει από την οικογένειά της

Δημήτρης Δρίζος

Μητέρα που είχε εξαφανιστεί πριν 24 χρόνια ζει νέα ζωή και εξηγεί γιατί έφυγε
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια Αμερικανίδα που είχε εξαφανιστεί πριν από 24 χρόνια βρέθηκε ζωντανή και υγιής και αποκάλυψε τώρα τους λόγους που αποφάσισε να αφήσει την οικογένειά της πίσω.

Τον Δεκέμβριο του 2001, η Μισέλ Χάντλεϊ Σμιθ είχε εξαφανιστεί αφού είπε στους οικείους της ότι θα πάει για ψώνια των Χριστουγέννων στη Μαρτίνσβιλ της Βιρτζίνια, αφήνοντας πίσω της έναν σύντροφο και τρία παιδιά.

Η 38χρονη τότε μητέρα αναφέρθηκε στις αρχές από τον σύζυγό της, ξεκινώντας μια αναζήτηση δεκαετιών στη Βιρτζίνια και στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας.

Ωστόσο, μια εκπληκτική εξέλιξη αποκάλυψε ότι η Μισέλ είναι όχι μόνο ζωντανή αλλά και ζει μια εντελώς νέα ζωή, αφού εντοπίστηκε από τις αρχές στις αρχές αυτού του μήνα.

Η Μισέλ αποκαλύπτει γιατί έφυγε

Η Αστυνομία της κομητείας Ρόκινγκχαμ ανακοίνωσε περαιτέρω πληροφορίες για την εξαφάνιση της Μισέλ, αναφέροντας ότι η σήμερα 62 ετών γυναίκα αποφάσισε να φύγει από την οικογένειά της λόγω υποτιθέμενων «οικογενειακών προβλημάτων».

«Ήταν σε καλή κατάσταση», εξήγησε ο σερίφης Σαμ Πέιτζ σε συνέντευξη στο PEOPLE.

«Να πω απλώς ότι δεν υπήρχαν κατηγορίες για εγκληματική ενέργεια σχετικά με την αποχώρησή της… Αλλά σύμφωνα με την κα. Σμιθ, είπε ότι έφυγε λόγω συνεχιζόμενων οικογενειακών προβλημάτων εκείνη την περίοδο».

1771952393877-409459665-clipboard02-24-202601.jpg

Ο σερίφης τόνισε ότι η Μισέλ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ η αστυνομία δεν είχε αρχεία που να δείχνουν ότι είχε αναφερθεί προηγουμένως κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η Μισέλ ζήτησε επίσης να μην κοινοποιηθεί η τοποθεσία της στην οικογένειά της, αλλά οι συγγενείς της έχουν πλέον τουλάχιστον «κλείσει τον κύκλο» της υπόθεσης. «Ξέρουν ότι είναι καλά», πρόσθεσε ο σερίφης.

Η κόρη της αντιδρά

Η κόρη της, Αμάντα Σμιθ, μοιράστηκε τις σκέψεις της σε μια ανάρτηση στη σελίδα «Bring Michele Hundley Smith Home» στο Facebook, περιγράφοντας την «ποικιλία συναισθημάτων» που βίωσε τις τελευταίες μέρες.

«Εκτιμώ την αγάπη και την υποστήριξη όλων. Οι προσωπικές λεπτομέρειες δεν πρόκειται να συζητηθούν προς το παρόν, αλλά θα πω ότι η μητέρα μου επέλεξε τη νέα της ζωή και ξέρουμε ότι είναι ζωντανή, και προς το παρόν αυτό αρκεί», έγραψε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, η Αμάντα αναφέρθηκε στις εικασίες για τους λόγους που έφυγε η μητέρα της, επισημαίνοντας ότι οι γονείς της είχαν μια τεταμένη σχέση.

«Ο πατέρας μου έχει περάσει πολλά και θέλω να γίνει σαφές ότι, ενώ ο γάμος τους είχε προβλήματα – όπως συμβαίνει σε πολλούς γάμους… η μαμά μου δεν έφυγε απλώς λόγω ενός κακού γάμου», έγραψε.

«Όλοι έχουν δικαίωμα στις απόψεις τους, αλλά να θυμάστε ότι ο πατέρας μου έχει αποδειχθεί αθώος. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και ειλικρινά, το γεγονός ότι είναι άνθρωπος όπως κι εγώ κι εσύ… είναι κοντά στο να είναι υπερήρωας στα μάτια μου και ΠΑΝΤΑ θα είναι».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Κατέληξε ο 80χρονος οδηγός έπειτα από σφοδρό τροχαίο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

20:14WHAT THE FACT

Το μυστήριο των «αιματοσταγών» καταρρακτών επιτέλους λύθηκε

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά σε αποθήκη στα Σπάτα: Βραχυκύκλωμα πίσω από την καταστροφή

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προετοιμάζει σχέδιο εισβολής σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση χτυπημάτων από ΗΠΑ

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Ερωδιός της κόλασης»- Μυστηριώδης «δράκος» έζησε στην έρημο Σαχάρα πριν από 95 εκατ. χρόνια

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Πατίνι συγκρούστηκε με ΙΧ

19:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 1 εκατ. δολάρια αμοιβή για τον εντοπισμό της μητέρας της προσφέρει η Σαβάνα Γκάθρι - «Πιστεύουμε σε ένα θαύμα»

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν», λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα 20 ατόμων

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πρόεδρος του Λούβρου υπέβαλε την παραίτησή της στον Μακρόν

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Ανήλικος οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με 13χρονο που οδηγούσε πατίνι - Στο νοσοκομείο και οι δύο

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι άνοιξε τις πόρτες του καταφυγίου όπου κρύφτηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου με τη Ρωσία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα που είχε εξαφανιστεί πριν 24 χρόνια ζει νέα ζωή και εξηγεί γιατί έφυγε

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 νεκροί - Κατολισθήσεις και καταρρεύσεις κτιρίων

18:54LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς για Akyla: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, πιστεύω ότι θα πάμε καλά στη Eurovision»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα που είχε εξαφανιστεί πριν 24 χρόνια ζει νέα ζωή και εξηγεί γιατί έφυγε

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν», λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα 20 ατόμων

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Πατίνι συγκρούστηκε με ΙΧ

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προετοιμάζει σχέδιο εισβολής σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση χτυπημάτων από ΗΠΑ

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Επιστρέφει στο δελτίο ειδήσεων – Η έκπληξη των συνεργατών και το βίντεο

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ