Μητέρα που είχε εξαφανιστεί πριν 24 χρόνια ζει νέα ζωή και εξηγεί γιατί έφυγε

Μια Αμερικανίδα που είχε εξαφανιστεί πριν από 24 χρόνια βρέθηκε ζωντανή και υγιής και αποκάλυψε τώρα τους λόγους που αποφάσισε να αφήσει την οικογένειά της πίσω.

Τον Δεκέμβριο του 2001, η Μισέλ Χάντλεϊ Σμιθ είχε εξαφανιστεί αφού είπε στους οικείους της ότι θα πάει για ψώνια των Χριστουγέννων στη Μαρτίνσβιλ της Βιρτζίνια, αφήνοντας πίσω της έναν σύντροφο και τρία παιδιά.

Η 38χρονη τότε μητέρα αναφέρθηκε στις αρχές από τον σύζυγό της, ξεκινώντας μια αναζήτηση δεκαετιών στη Βιρτζίνια και στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας.

Ωστόσο, μια εκπληκτική εξέλιξη αποκάλυψε ότι η Μισέλ είναι όχι μόνο ζωντανή αλλά και ζει μια εντελώς νέα ζωή, αφού εντοπίστηκε από τις αρχές στις αρχές αυτού του μήνα.

Η Μισέλ αποκαλύπτει γιατί έφυγε

Η Αστυνομία της κομητείας Ρόκινγκχαμ ανακοίνωσε περαιτέρω πληροφορίες για την εξαφάνιση της Μισέλ, αναφέροντας ότι η σήμερα 62 ετών γυναίκα αποφάσισε να φύγει από την οικογένειά της λόγω υποτιθέμενων «οικογενειακών προβλημάτων».

«Ήταν σε καλή κατάσταση», εξήγησε ο σερίφης Σαμ Πέιτζ σε συνέντευξη στο PEOPLE.

«Να πω απλώς ότι δεν υπήρχαν κατηγορίες για εγκληματική ενέργεια σχετικά με την αποχώρησή της… Αλλά σύμφωνα με την κα. Σμιθ, είπε ότι έφυγε λόγω συνεχιζόμενων οικογενειακών προβλημάτων εκείνη την περίοδο».

Ο σερίφης τόνισε ότι η Μισέλ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ η αστυνομία δεν είχε αρχεία που να δείχνουν ότι είχε αναφερθεί προηγουμένως κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η Μισέλ ζήτησε επίσης να μην κοινοποιηθεί η τοποθεσία της στην οικογένειά της, αλλά οι συγγενείς της έχουν πλέον τουλάχιστον «κλείσει τον κύκλο» της υπόθεσης. «Ξέρουν ότι είναι καλά», πρόσθεσε ο σερίφης.

Η κόρη της αντιδρά

Η κόρη της, Αμάντα Σμιθ, μοιράστηκε τις σκέψεις της σε μια ανάρτηση στη σελίδα «Bring Michele Hundley Smith Home» στο Facebook, περιγράφοντας την «ποικιλία συναισθημάτων» που βίωσε τις τελευταίες μέρες.

«Εκτιμώ την αγάπη και την υποστήριξη όλων. Οι προσωπικές λεπτομέρειες δεν πρόκειται να συζητηθούν προς το παρόν, αλλά θα πω ότι η μητέρα μου επέλεξε τη νέα της ζωή και ξέρουμε ότι είναι ζωντανή, και προς το παρόν αυτό αρκεί», έγραψε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, η Αμάντα αναφέρθηκε στις εικασίες για τους λόγους που έφυγε η μητέρα της, επισημαίνοντας ότι οι γονείς της είχαν μια τεταμένη σχέση.

«Ο πατέρας μου έχει περάσει πολλά και θέλω να γίνει σαφές ότι, ενώ ο γάμος τους είχε προβλήματα – όπως συμβαίνει σε πολλούς γάμους… η μαμά μου δεν έφυγε απλώς λόγω ενός κακού γάμου», έγραψε.

«Όλοι έχουν δικαίωμα στις απόψεις τους, αλλά να θυμάστε ότι ο πατέρας μου έχει αποδειχθεί αθώος. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και ειλικρινά, το γεγονός ότι είναι άνθρωπος όπως κι εγώ κι εσύ… είναι κοντά στο να είναι υπερήρωας στα μάτια μου και ΠΑΝΤΑ θα είναι».