Γαλλία: Η πρόεδρος του Λούβρου υπέβαλε την παραίτησή της στον Μακρόν

Αποδυναμωμένη μετά τη διάρρηξη στο Λούβρο, η πρόεδρος του ιδρύματος, Laurence des Cars, υπέβαλε την παραίτησή της στον Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους έκανε δεκτή την παραίτηση και την εξήρε ως μια «πράξη ευθύνης» από την πλευρά της, η οποία είχε δεχθεί σφοδρή κριτική μετά τη διάρρηξη που σημειώθηκε στο Λούβρο, στις 19 Οκτωβρίου 2025.

«Ο αρχηγός του κράτους την αποδέχθηκε, χαιρετίζοντας μια πράξη ευθύνης σε μια στιγμή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια νέα ισχυρή ώθηση για να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα ασφάλειας, εκσυγχρονισμού και το σχέδιο “Louvre – Nouvelle Renaissance”», ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της.

