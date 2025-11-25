Παρίσι: Συνελήφθη ύποπτος - τέταρτος - για την «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο

Η ομάδα των ληστών είχε καταφέρει σε λίγα λεπτά να κλέψει κοσμήματα αξίας 102 εκατ. δολαρίων

Παρίσι: Συνελήφθη ύποπτος - τέταρτος - για την «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο

Επισκέπτες περιμένουν στην ουρά για να εισέλθουν στο Λούβρο, στις 30 Οκτωβρίου 2025. 

AP/Emma Da Silva
Στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου, που θεωρείται ύποπτο για την «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο προχώρησε η Γαλλική αστυνομία, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Le Parisien σημειώνοντας πως θεωρείται ύποπτο ως το τέταρτο μέλος της συμμορίας που έκλεψε τα κοσμήματα τον περασμένο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Οκτωβρίου, διαρρήκτες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν μέρα μεσημέρι εντός λίγων λεπτών κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αξιοπιστία του μουσείου στη διαφύλαξη των αναρίθμητων έργων που φιλοξενεί σπιλώθηκε από την κλοπή, προκαλώντας διάλογο σχετικά με τα κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου.

Τα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

