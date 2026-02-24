Σία Κοσιώνη: Επιστρέφει στο δελτίο ειδήσεων – Η έκπληξη των συνεργατών και το βίντεο

Πέρασε μία σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, απουσίασε από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απόψε επιστρέφει πιο δυνατή από ποτέ στη θέση της. Η Σία Κοσιώνη θα βρεθεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, απόψε, και η χαρά της δεν χωρά σε λέξεις.

Η παρουσιάστρια, το απόγευμα της Τρίτης, επέστρεψε στο γραφείο της όπου την περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη: μπαλόνια και λουλούδια από τους συνεργάτες της…

«Μετά από ένα μηνά και κάτι αν δεν κάνω λάθος, επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω απόψε, μετά από μια περιπέτεια δύσκολη, η οποία με έκανε σοφότερη. Επιστρέφω πιο δυνατή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες», ήταν τα λόγια της Σίας Κοσιώνη, στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Θυμίζουμε πως η Σία Κοσιώνη είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην Εντατική όπου παρέμεινε μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου. Η νοσηλεία της συνεχίστηκε για λίγες ημέρες ακόμη σε απλή κλίνη και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου πήρε εξιτήριο.

https://www.instagram.com/reel/DVJYBqiCq56/

Διαβάστε επίσης