Σάκης Ρουβάς για Akyla: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, πιστεύω ότι θα πάμε καλά στη Eurovision»

O Σάκης Ρουβάς, σχολίασε το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Akylas στη Eurovision 2026. Όπως είπε το τραγούδι «Ferto», θα έχει καλή πορεία στον μουσικό διαγωνισμό.

Ο καλλιτέχνης αναδείχτηκε νικητής στον ελληνικό τελικό της Eurovision και αναμένεται να εκπροσωπήσει τη χώρα στον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Σάκης Ρουβάς στο «Πρωινό», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου σχολίασε τα στοιχεία που ξεχωρίζει στο «Ferto» και συμπλήρωσε ότι ο Akylas του είναι ιδιαίτερα συμπαθής.

Όπως είπε: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και συμπαθώ πάρα πολύ τον Akyla. Θα πάμε πολύ καλά πιστεύω. Μπορεί να βρεθούμε και μέσα στην πεντάδα, γιατί όχι. Κυρίως μου άρεσε αυτή η γέφυρα που έχει το τραγούδι και δείχνει το βάθος του Akyla. Δείχνει ότι δεν είναι απλά ένα χαρούμενο τραγούδι, αλλά έχει και άλλα συγκινητικά πράγματα μέσα».

Ο Akylas αναδείχτηκε νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, με το τραγούδι «Ferto» να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός διαγωνισμός. Το κομμάτι, το οποίο από την έναρξη της διαδικασίας θεωρούνταν φαβορί, συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς, έπειτα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της αξιολόγησης των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς. Στον μεγάλο τελικό συμμετείχαν 14 καλλιτέχνες, που διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

