Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

Ο άνδρας δεν διώχθηκε ποινικά μετά την καταγγελία της, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία ενοχής του, και στράφηκε εναντίον της για ψευδή καταμήνυση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία 30χρονη γυναίκα τον Ιούνιο του 2021, κατήγγειλε συνάδελφό της, για βιασμό σε νησί των Σποράδων, όμως δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον του με συνέπεια να μην ασκηθεί δίωξη.

Ο 35χρονος σήμερα άνδρας, στράφηκε εναντίον της για ψευδή καταμήνυση και η υπόθεση εκδικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το gegonota.news, η γυναίκα και ο άνδρας δούλευαν ως εποχικοί στην ίδια επιχείρηση, την περίοδο του καλοκαιριού σε νησί των Σποράδων, όταν σύμφωνα με την καταγγελία της 30χρονη, τα ξημερώματα της 21ης Ιουνίου 2021, περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, ο 35χρονος φέρεται να μπήκε στο κατάλυμα που της είχε παραχωρηθεί από την εργασία της, να την άρπαξε από τα μαλλιά, να τη χτύπησε και να τη βίασε.

Η ίδια προχώρησε σε καταγγελία περίπου 36 ώρες αργότερα, αφού, όπως κατέθεσε, συμβουλεύτηκε ψυχολόγο και έπειτα από παρότρυνση του συντρόφου της.

Στις 23 Ιουνίου 2021 μετέβη στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, το οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ήταν κλειστό, ενώ από την ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε δεν προέκυψαν ευρήματα που να στοιχειοθετούν την καταγγελία.

Ο 35χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους ήταν αποκλειστικά επαγγελματικές και ότι δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο τον κατήγγειλε.

Σε βάρος του 35χρονου διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, χωρίς ωστόσο να προκύψουν ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, η 30χρονη ήταν κατηγορούμενη για ψευδή καταμήνυση, επιμένοντας στο σενάριο του βιασμού, ισχυριζόμενη ότι περίπου ενάμιση χρόνο μετά το υποτιθέμενο περιστατικό, είχε μείνει σε δομή φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στη Λάρισα, επικαλούμενη τις συνέπειες που της είχε αφήσει το συμβάν στην ψυχική της κατάσταση.

Ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης και επέβαλε στην 30χρονη ποινή φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Εξεταστική Επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ - Πόρισμα ΝΔ: Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες

18:45ΚΟΣΜΟΣ

CIA: Δημοσίευσε ηχητικό μήνυμα στα Περσικά - Τι λέει στους Ιρανούς

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου από αμερικανικές δυνάμεις: Αναχαιτίστηκε στον Ινδικό ωκεανό - Βίντεο

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόρισμα 151 σελίδων από ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε την αποτροπή ελέγχου υπουργών μέσω της Εξεταστικής

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Για απόπειρα βιασμού κατηγορείται ο 64χρονος - Αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Με νέα ρεκόρ στον τουρισμό έκλεισε το 2025

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

18:13WHAT THE FACT

Νέα έρευνα ανακαλύπτει κβαντικά σωματίδια που υπάρχουν σε μία διάσταση

18:11LIFESTYLE

Ύδρα: Το ιστορικό «Paxos – Island II» στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκινούν στρατιωτικές ασκήσεις στον Κόλπο

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκα αγροτών στη Σερβία: Ζητούν την προσωρινή απαγόρευση των εισαγωγών

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Punch απορρίπτεται διαρκώς - Μία οδυνηρή αλήθεια για το μαϊμουδάκι που έκλεψε καρδιές

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο από τη δράση των διαρρηκτών σε Νεάπολη και Συκιές

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην τετραπληγική αδερφή της»

17:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Η EE στηρίζει τις ανατολικές περιοχές της ΕΕ που συνορεύουν με Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κάθειρξη έξι ετών στον 54χρονο που πυροβόλησε με καραμπίνα κατά δύο ανήλικων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Κάλεσαν διασώστη σε κέντρο διασκέδασης και αυτός πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε!

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εχθροί γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Θόρμπιορν Γιάγκλαντ: Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Έρευνα για την υπόθεση Επστάιν

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην τετραπληγική αδερφή της»

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα

17:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κηφισιά: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ - «Φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί»

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ