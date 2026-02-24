Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

Μία 30χρονη γυναίκα τον Ιούνιο του 2021, κατήγγειλε συνάδελφό της, για βιασμό σε νησί των Σποράδων, όμως δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον του με συνέπεια να μην ασκηθεί δίωξη.

Ο 35χρονος σήμερα άνδρας, στράφηκε εναντίον της για ψευδή καταμήνυση και η υπόθεση εκδικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το gegonota.news, η γυναίκα και ο άνδρας δούλευαν ως εποχικοί στην ίδια επιχείρηση, την περίοδο του καλοκαιριού σε νησί των Σποράδων, όταν σύμφωνα με την καταγγελία της 30χρονη, τα ξημερώματα της 21ης Ιουνίου 2021, περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, ο 35χρονος φέρεται να μπήκε στο κατάλυμα που της είχε παραχωρηθεί από την εργασία της, να την άρπαξε από τα μαλλιά, να τη χτύπησε και να τη βίασε.

Η ίδια προχώρησε σε καταγγελία περίπου 36 ώρες αργότερα, αφού, όπως κατέθεσε, συμβουλεύτηκε ψυχολόγο και έπειτα από παρότρυνση του συντρόφου της.

Στις 23 Ιουνίου 2021 μετέβη στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, το οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ήταν κλειστό, ενώ από την ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε δεν προέκυψαν ευρήματα που να στοιχειοθετούν την καταγγελία.

Ο 35χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους ήταν αποκλειστικά επαγγελματικές και ότι δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο τον κατήγγειλε.

Σε βάρος του 35χρονου διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, χωρίς ωστόσο να προκύψουν ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, η 30χρονη ήταν κατηγορούμενη για ψευδή καταμήνυση, επιμένοντας στο σενάριο του βιασμού, ισχυριζόμενη ότι περίπου ενάμιση χρόνο μετά το υποτιθέμενο περιστατικό, είχε μείνει σε δομή φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στη Λάρισα, επικαλούμενη τις συνέπειες που της είχε αφήσει το συμβάν στην ψυχική της κατάσταση.

Ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης και επέβαλε στην 30χρονη ποινή φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή.