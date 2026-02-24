Ο Ζελένσκι άνοιξε τις πόρτες του καταφυγίου όπου κρύφτηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου με τη Ρωσία

Πώς είναι το εσωτερικό του καταφυγίου, όπου κατέφυγε η κυβέρνηση της Ουκρανίας για να οργανώσει την αντίστασή της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Ζελένσκι άνοιξε τις πόρτες του καταφυγίου όπου κρύφτηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου με τη Ρωσία
Με ένα βίντεο από τα υπόγεια τούνελ του Κιέβου, όπου κατέφυγε τις πρώτες ώρες της ρωσικής επίθεσης, τίμησε ο Ουκρανός Πρόεδρος την τέταρτη επέτειο του πολέμου, λέγοντας ότι από αυτό το ασφαλές συγκρότημα άρχισε να οργανώνει την απάντηση της Ουκρανίας.

Στο 19λεπτο ηχογραφημένο βίντεο που γυρίστηκε μέσα στο συγκρότημα του καταφυγίου, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη εικόνα των εγκαταστάσεων, ο Ζελένσκι περπατάει μέσα σε έναν λαβύρινθο διαδρόμων και ξεναγεί.

«Αυτό το γραφείο, αυτό το μικρό δωμάτιο του καταφυγίου στην οδό Bankova, είναι το μέρος όπου πραγματοποίησα τις πρώτες μου συνομιλίες με τους ηγέτες του κόσμου στην αρχή του πολέμου», λέει ο Ζελένσκι.

Καθισμένος σε μια μαύρη δερμάτινη καρέκλα σε ένα μικρό δωμάτιο με λευκούς τοίχους, ο Ζελένσκι είπε: «Εδώ μίλησα με τον πρόεδρο (Τζο) Μπάιντεν, και εδώ άκουσα: «Βολοντίμιρ, υπάρχει απειλή. Πρέπει να φύγεις επειγόντως από την Ουκρανία. Είμαστε πρόθυμοι να σε βοηθήσουμε. «Και εδώ του απάντησα ότι χρειαζόμουν πυρομαχικά, όχι να με μεταφέρουν».

Το καταφύγιο φαίνεται να είναι ένα τεράστιο αντιπυραυλικό καταφύγιο της σοβιετικής εποχής, σχεδιασμένο για να αντέξει και να προστατεύσει μια κυβέρνηση σε περίπτωση μαζικής επίθεσης κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης, το σημερινό προεδρικό μέγαρο ήταν η παλιά έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ο Ζελένσκι, όπως και άλλοι ηγέτες, είχε επικρίνει την καταπιεστική ατμόσφαιρα του κτιρίου, αλλά με το ξέσπασμα του πολέμου, το συγκρότημα έχει αποδειχθεί χρήσιμο καταφύγιο εντός της έδρας της κυβέρνησης, που τώρα είναι κλειστή και περιβάλλεται από ένα δακτύλιο στρατιωτικών σημείων ελέγχου.

Από τους μακριούς και στενούς διαδρόμους με χαμηλά και καμπύλα ταβάνια διακλαδώνονται μικρές αίθουσες για τους διάφορους τομείς της κυβέρνησης: την προεδρία, το υπουργικό συμβούλιο και το κοινοβούλιο. Στο εσωτερικό κάθε μιας από αυτές υπάρχουν μια ντουζίνα καρέκλες, μια τηλεόραση και ουκρανικές σημαίες, όπως δείχνει το βίντεο του Ζελένσκι.

Σειρές από μαύρα καλώδια διατρέχουν τις πλευρές των τοίχων, ενώ μεγάλα αγωγοί αερίου και ηλεκτρικά κουτιά είναι στερεωμένα στις οροφές.

Μπλε και κίτρινες πινακίδες, τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, κατευθύνουν τους ανθρώπους στις διάφορες αίθουσες του λαβυρίνθου των τούνελ.

Οι τοίχοι είναι διακοσμημένοι με φωτεινά πόστερ που αποτίουν φόρο τιμής στον πόλεμο και στους στρατιώτες της Ουκρανίας, ενώ φωτεινά πράσινα σήματα έκτακτης ανάγκης και κόκκινη και λευκή ταινία ασφαλείας είναι στερεωμένα στα χαμηλά ταβάνια, από τα οποία ακόμα και ο περίπου 1,70μ Ζελένσκι, σκύβει για να περάσει.

Μπροστά από μια παχιά μεταλλική πόρτα που έδινε πρόσβαση στην προεδρική διοίκηση υπήρχε ένας μεγάλος κίτρινος και μπλε χάρτης της Ουκρανίας, με ένα λευκό περιστέρι στην κορυφή και τη φράση: «Ο Θεός να σώσει την Ουκρανία».

«Εδώ βρισκόταν η ομάδα μας, η κυβέρνηση, συντονίζοντας καθημερινά τις ενέργειες με τον στρατό, πραγματοποιώντας τηλεφωνικές κλήσεις, αναζητώντας λύσεις, ό,τι ήταν απαραίτητο για να αντέξει η Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι.

«Έπρεπε να παραδοθούν όπλα. Παραδόθηκαν φάρμακα και τρόφιμα στις πόλεις που είχαν αποκλειστεί από τον εχθρό», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος μεταξύ άλλων στο ηχογραφημένο μήνυμά του.

