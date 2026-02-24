Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

Snapshot Στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια σημειώθηκε άγριος καβγάς μεταξύ δύο οδηγών.

Ο 70χρονος οδηγός μοτοσικλέτας χτύπησε με το κράνος τον 51χρονο οδηγό αυτοκινήτου.

Ο 51χρονος βγήκε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 70χρονο κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού. Snapshot powered by AI

Ένα άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε γύρω στις 15:10 το μεσημέρι της Τρίτης 24/2, στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών, στα Κάτω Πατήσια.

Πρωταγωνιστές ήταν δύο άνδρες, ο ένας οδηγός μοτοσικλέτας 70 ετών, και ο άλλος αυτοκινήτου 51 ετών.

Ο 70χρονος, πάνω στην ένταση της στιγμής, χτύπησε με το κράνος τον άλλον οδηγό, με τον 51χρονο να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει τον άνθρωπο με τον οποίο διαπληκτίστηκε.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν.