Κυψέλη: Για απόπειρα βιασμού κατηγορείται ο 64χρονος - Αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης

Snapshot Ο 64χρονος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στην Κυψέλη και θα παρουσιαστεί αύριο στη Δικαιοσύνη.

Ο κατηγορούμενος θα περάσει το βράδυ στη ΓΑΔΑ πριν από την παρουσίασή του στον εισαγγελέα.

Η αστυνομία έκανε ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια συγγενικών προσώπων χωρίς αρχικά να τον εντοπίσει.

Υπήρχε συνεχής αστυνομική παρουσία σε χώρους που σύχναζε ο 64χρονος, γεγονός που τον οδήγησε τελικά να παραδοθεί.

Αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, μετά τις 10:00 πάει Ευελπίδων ο επίδοξος βιαστής της Κυψέλης.

O 64χρονος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και θα μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ. Εκεί θα περάσει το βράδυ του. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών είχαν προχωρήσει σε ταυτόχρονες έρευνες για τον εντοπισμό του σε σπίτια συγγενικών του προσώπων χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν ενώ ήταν καθημερινή η αστυνομική παρουσία σε καφενεία και επιχειρήσεις που σύχναζε.

Ο κλοιός είχε αρχίσει να σφίγγει για τον 64χρονο ώσπου αναγκάστηκε να παραδοθεί. Σημειώνεται ότι δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι μετά την πράξη του λειτούργησε μεθοδευμένα περιμένοντας να παρέλθει το αυτόφωρο και στη συνέχεια να παραδοθεί.

