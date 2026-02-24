Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ προκάλεσε η είδηση του θανάτου Γιάννη Κουτραφούρη.

Ο εκλιπών αποτέλεσε επί σειρά των μέλος των διοικήσεων της ΕΟΚ και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών, με την Ομοσπονδία να εκδίδει ανακοίνωση για την απώλειά του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ενας άνθρωπος με σημαντική παρουσία στα κοινά του ελληνικού μπάσκετ «έφυγε» σήμερα από κοντά μας. Ο Γιάννης Κουτραφούρης πέθανε σε ηλικία 75 ετών και ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα συλλυπητήριά τους στους οικείους του.

Ο Γιάννης Κουτραφούρης είχε διατελέσει επί σειρά ετών μέλος των διοικήσεων της ΕΟΚ, όπου εκλέχτηκε πρώτη φορά το 1995, με έμφαση στα καθήκοντά του στις ομάδες των μικρών ηλικιών και ως υπεύθυνος του Αναπτυξιακού Προγράμματος από το 2002 μέχρι το 2018, ενώ είχε υπάρξει και πρόεδρος της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, από την ίδρυσή της το 1983, όταν και μετατράπηκε σε Ενωση, από Τοπική Επιτροπή μπάσκετ.

Τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος, η ΕΟΚ αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες Εθνικών και πρωταθλημάτων Ενώσεων της ερχόμενης αγωνιστικής».

