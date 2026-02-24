Ύδρα: Το ιστορικό «Paxos – Island II» στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ

Το «Paxos Island» καταφθάνει στην Ύδρα για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ

Ένα ζωντανό κομμάτι της ναυτικής ιστορίας του Αργοσαρωνικού έφτασε το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στο λιμάνι της Ύδρας προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Το παλιό υδροπτέρυγο «Paxos – Island II» έδεσε στο νησί στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, αποτελώντας βασικό στοιχείο της σκηνογραφικής ταυτότητας της ταινίας.

Αυθεντικό και πλήρως λειτουργικό

Το σκάφος παραμένει σε άριστη λειτουργική κατάσταση, διατηρώντας αναλλοίωτα τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του, χωρίς σύγχρονες παρεμβάσεις ή αισθητικές τροποποιήσεις. Κρίθηκε απολύτως απαραίτητο το σκάφος να διατηρεί πλήρως την αυθεντικότητά του, αφού η πλοκή της ταινίας φέρεται να εκτυλίσσεται στη δεκαετία του '80.

Το εσωτερικό του υδροπτέρυγου παραπέμπει έντονα στην εποχή που τα «ιπτάμενα δελφίνια» κυριαρχούσαν στις θαλάσσιες μετακινήσεις, αποτελώντας το ταχύτερο και πιο σύγχρονο μέσο σύνδεσης με τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Καθίσματα, επενδύσεις και λεπτομέρειες διατηρούν την αίσθηση εκείνων των χρόνων, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα εποχής που επιδιώκει να αποδώσει η ταινία.