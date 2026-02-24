Ο «Ερωδιός της κόλασης»- Μυστηριώδης «δράκος» έζησε στην έρημο Σαχάρα πριν από 95 εκατ. χρόνια

Ένα απολίθωμα κρανίου που μοιάζει με αρχαίο δράκο έχει ενθουσιάσει τους επιστήμονες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο «Ερωδιός της κόλασης»- Μυστηριώδης «δράκος» έζησε στην έρημο Σαχάρα πριν από 95 εκατ. χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δράκοι, είναι μυθικά πλάσματα, βασικό στοιχείο σε κάθε αρχαίο θρύλο, οπουδήποτε στον κόσμο.

Τώρα ωστόσο μία ανακάλυψη έρχεται να προβληματίσει τους επιστήμονες και να τους κάνει να αναρωτηθούν, μήπως τελικά υπήρξαν πραγματικά σε κάποια στιγμή του χρόνου;

Στην έρημο Σαχάρα στην Αφρική, βρέθηκε ένα απολίθωμα κρανίου σε μέγεθος όσο ενός ενήλικα, και με το σχήμα του, παράξενο.

Έχει ένα μακρύ σαγόνι που μοιάζει με ερπετό, γεμάτο μυτερά δόντια στο μέγεθος ενός ανθρώπινου χεριού και ένα διευρυμένο ρύγχος που μοιάζει παράξενα με κροκόδειλο.

Το κρανίο είχε ένα γιγάντιο κυρτό κέρατο πάνω από τα μάτια και αιχμηρά κέρατα που προεξείχαν από το πίσω μέρος του κεφαλιού, κάνοντας το ζώο να μοιάζει με τα θρυλικά ιπτάμενα πλάσματα.

Ανακαλύφθηκε από μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, το εύρημα ονομάστηκε Spinosaurus mirabilis και έζησε πριν από περίπου 95 εκατομμύρια χρόνια κατά την Κρητιδική περίοδο, όταν οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Σαχάρα ήταν μια καταπράσινη, δασώδης περιοχή που περιείχε ποτάμια και εσωτερικές πλωτές οδούς εκατοντάδες μίλια από τους αρχαίους ωκεανούς.

Ο Spinosaurus mirabilis, γνωστός και ως «ερωδιός της κόλασης», εκτιμάται ότι είχε μήκος περίπου 12 μέτρα και ζύγιζε μεταξύ 4.500 και 6.300 κιλά. Τα απολιθώματα υποδηλώνουν ότι μπορούσε να στέκεται σε νερά βάθους έως και 2,1 μέτρων, καθώς ψάρευε για τροφή.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το δρακόμορφο πλάσμα ήταν στην πραγματικότητα από μια οικογένεια δεινοσαύρων γνωστή ως Σπινοσαυρίδες, οι οποίοι μοιράζονταν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μοιάζουν με κροκόδειλο, και την ικανότητα να περπατούν σε δύο τεράστια πίσω πόδια με δύο πιο κοντά άκρα μπροστά.

Η έκπληξη ήρθε από την ανακατασκευή του τεράστιου κρανίου του θηρίου, η οποία αποκάλυψε ένα πλάσμα που μοιάζει πανομοιότυπο με τις μυθικές απεικονίσεις ενός άγριου δράκου που βγάζει φωτιά.

drakos3.jpg

Επισήμως, ο παλαιοντολόγος του Πανεπιστημίου του Σικάγο Paul Sereno και η ομάδα του πιστεύουν ότι το πλάσμα είναι μέλος της οικογένειας των σπινοσαυρίδων.

Οι ερευνητές, δημοσιεύοντας την εργασία τους στο περιοδικό Science, υπολόγισαν ότι υπήρχαν δέκα έως 17 διαφορετικά είδη αυτού του προϊστορικού αρπακτικού, με το νεότερο απολίθωμα να σηματοδοτεί το τελευταίο που ανακαλύφθηκε.

Ο ύποπτος δεινόσαυρος ξεχώριζε από τυπικά μεγάλα αρπακτικά όπως ο Τυραννόσαυρος Ρεξ ή ο Αλλόσαυρος λόγω της ικανότητάς του να προσαρμόζεται, ειδικά όταν επρόκειτο να πιάσει ψάρια και να ζήσει κοντά στο νερό.

Το περίεργο εύρημα πιστεύεται ότι είναι το ψηλότερο λοφίο κεφαλής που είναι γνωστό μεταξύ όλων των σαρκοφάγων δεινοσαύρων, που ονομάζονται επίσης θηρόποδα.

Το συγκλονιστικό εύρημα σε μια περιοχή μακριά από τη θάλασσα θα μπορούσε να ξαναγράψει αυτό που έχει προτείνει η ιστορία για τους σπινοσαυρίδες που πρέπει να ζουν κοντά σε ακτές και ωκεανούς.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία απολιθωμάτων όπου βρέθηκε ο Spinosaurus mirabilis είχε μείνει εντελώς ανέγγιχτη από τους επιστήμονες για περισσότερα από 70 χρόνια πριν οι πρόσφατες αποστολές επισκεφθούν την περιοχή το 2019 και το 2022.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Κατέληξε ο 80χρονος οδηγός έπειτα από σφοδρό τροχαίο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

20:14WHAT THE FACT

Το μυστήριο των «αιματοσταγών» καταρρακτών επιτέλους λύθηκε

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά σε αποθήκη στα Σπάτα: Βραχυκύκλωμα πίσω από την καταστροφή

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προετοιμάζει σχέδιο εισβολής σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση χτυπημάτων από ΗΠΑ

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Ερωδιός της κόλασης»- Μυστηριώδης «δράκος» έζησε στην έρημο Σαχάρα πριν από 95 εκατ. χρόνια

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Πατίνι συγκρούστηκε με ΙΧ

19:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 1 εκατ. δολάρια αμοιβή για τον εντοπισμό της μητέρας της προσφέρει η Σαβάνα Γκάθρι - «Πιστεύουμε σε ένα θαύμα»

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν», λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα 20 ατόμων

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πρόεδρος του Λούβρου υπέβαλε την παραίτησή της στον Μακρόν

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Ανήλικος οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με 13χρονο που οδηγούσε πατίνι - Στο νοσοκομείο και οι δύο

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι άνοιξε τις πόρτες του καταφυγίου όπου κρύφτηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου με τη Ρωσία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα που είχε εξαφανιστεί πριν 24 χρόνια ζει νέα ζωή και εξηγεί γιατί έφυγε

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 νεκροί - Κατολισθήσεις και καταρρεύσεις κτιρίων

18:54LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς για Akyla: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, πιστεύω ότι θα πάμε καλά στη Eurovision»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα που είχε εξαφανιστεί πριν 24 χρόνια ζει νέα ζωή και εξηγεί γιατί έφυγε

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν», λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα 20 ατόμων

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Πατίνι συγκρούστηκε με ΙΧ

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προετοιμάζει σχέδιο εισβολής σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση χτυπημάτων από ΗΠΑ

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Επιστρέφει στο δελτίο ειδήσεων – Η έκπληξη των συνεργατών και το βίντεο

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ