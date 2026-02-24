Το μυστήριο των «αιματοσταγών» καταρρακτών επιτέλους λύθηκε

Τώρα, νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Antarctic Science προσθέτει το τελευταίο κομμάτι του παζλ, διευκρινίζοντας γιατί το κόκκινο υγρό εκρήγνυται περιοδικά από τον υποπαγετώδη χώρο

Δημήτρης Δρίζος

Το μυστήριο των «αιματοσταγών» καταρρακτών επιτέλους λύθηκε
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις απομακρυσμένες περιοχές της Ανταρκτικής, υπάρχει ένα φυσικό φαινόμενο που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από ταινία επιστημονικής φαντασίας: μια δέσμη σκοτεινού κόκκινου υγρού να αναβλύζει από τον παγετώνα και να ρέει σαν αίμα.

Το θέαμα αυτό, γνωστό ως Αιματοστάγες (Blood Falls), εμφανίζεται στο μέτωπο του παγετώνα Τέιλορ στις άνυδρες Κοιλάδες ΜακΜέρντο, μία από τις πιο ψυχρές και αφιλόξενες ερήμους του πλανήτη. Ανακαλύφθηκε το 1911 από τον γεωλόγο Thomas Griffith Taylor, οι Αιματοστάγες έχουν προκαλέσει υποθέσεις και θεωρίες για δεκαετίες: μυστηριώδη φύκη, άγνωστα χημικά φαινόμενα, γεωλογικές διεργασίες που ακόμη δεν έχουν κατανοηθεί.

Τώρα, νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Antarctic Science προσθέτει το τελευταίο κομμάτι του παζλ, διευκρινίζοντας γιατί το κόκκινο υγρό εκρήγνυται περιοδικά από τον υποπαγετώδη χώρο.

Το μυστικό του κόκκινου χρώματος

Για μεγάλο διάστημα θεωρούνταν ότι η σκουρόχρωμη απόχρωση προκαλείτο από μικροφύκη. Τώρα οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι υπεύθυνο είναι το σίδηρο. Πιο συγκεκριμένα, μικροσκοπικά σωματίδια σιδήρου που παγιδεύονται σε νανοσφαίρες μαζί με άλλα στοιχεία, όπως πυρίτιο, ασβέστιο, αλουμίνιο και νάτριο.

Αυτά τα σωματίδια πιθανότατα προέρχονται από τη δραστηριότητα αρχαίων βακτηρίων που έμειναν παγιδευμένα υπόγεια πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Όταν το υγρό πλούσιο σε σίδηρο έρχεται σε επαφή με τον αέρα, το μέταλλο οξειδώνεται γρήγορα, παράγοντας το χαρακτηριστικό σκουριά χρώμα που καθιστά το φαινόμενο τόσο εντυπωσιακό.

Υγρό νερό στους -20°C

Ένα άλλο μυστήριο αφορούσε την παρουσία υγρού νερού σε ένα περιβάλλον όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν πολύ κάτω από το μηδέν. Η εξήγηση είναι χημική: δεν πρόκειται για απλό νερό, αλλά για εξαιρετικά αλμυρό διάλυμα.

Αυτή η υπερ-αλμυρή λύση σχηματίστηκε πιθανώς πριν από περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια, όταν τα νερά του Νότιου Ωκεανού υποχώρησαν από τις κοιλάδες. Η υψηλή συγκέντρωση αλάτων χαμηλώνει δραστικά το σημείο πήξης, επιτρέποντας στο υγρό να παραμένει ρευστό ακόμη και σε θερμοκρασίες που κανονικά θα πάγωναν το νερό.

Το πραγματικό μυστήριο που απέμενε ήταν τι φυσικά οδηγεί το αλμυρό νερό να αναβλύζει ξαφνικά από τον πάγο.

Η απάντηση προέκυψε από παρατηρήσεις που ξεκίνησαν το 2018, συνδυάζοντας δεδομένα GPS, θερμικούς αισθητήρες και εικόνες υψηλής ανάλυσης που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος εκτόξευσης.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όλα εξαρτώνται από την πίεση κάτω από τον παγετώνα. Καθώς ο παγετώνας κινείται αργά προς τα κάτω, το τεράστιο βάρος του συμπιέζει τα υποπαγετώδη κανάλια όπου είναι παγιδευμένο το αλμυρό νερό. Η πίεση αυξάνεται μέχρι που ο πάγος δεν μπορεί πλέον να την συγκρατήσει, οπότε ανοίγουν ρωγμές και το υγρό εκτοξεύεται σε σύντομες αλλά εντυπωσιακές εκρήξεις.

Αυτή η διαδικασία έχει επίσης μηχανικό αποτέλεσμα: η απελευθέρωση του αλμυρού νερού λειτουργεί ως «υδραυλικό φρένο», επιβραδύνοντας προσωρινά την κίνηση του παγετώνα.

Μυστήριο λύθηκε, αλλά όχι εντελώς

Με αυτή την ανακάλυψη, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι έχουν τελικά διευκρινίσει σχεδόν όλους τους μηχανισμούς πίσω από τις Αιματοστάγες.

Ωστόσο, ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει για το μέλλον: πώς θα αλλάξει αυτό το ευαίσθητο σύστημα με την κλιματική αλλαγή;

Εάν οι συνθήκες πάγου και η υποπαγετώδης πίεση μεταβληθούν τις επόμενες δεκαετίες, ακόμη και ένα από τα πιο αινιγματικά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη θα μπορούσε να μεταμορφωθεί, προσφέροντας νέες εκπλήξεις στην επιστήμη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Κατέληξε ο 80χρονος οδηγός έπειτα από σφοδρό τροχαίο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

20:14WHAT THE FACT

Το μυστήριο των «αιματοσταγών» καταρρακτών επιτέλους λύθηκε

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά σε αποθήκη στα Σπάτα: Βραχυκύκλωμα πίσω από την καταστροφή

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προετοιμάζει σχέδιο εισβολής σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση χτυπημάτων από ΗΠΑ

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Ερωδιός της κόλασης»- Μυστηριώδης «δράκος» έζησε στην έρημο Σαχάρα πριν από 95 εκατ. χρόνια

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Πατίνι συγκρούστηκε με ΙΧ

19:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 1 εκατ. δολάρια αμοιβή για τον εντοπισμό της μητέρας της προσφέρει η Σαβάνα Γκάθρι - «Πιστεύουμε σε ένα θαύμα»

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν», λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα 20 ατόμων

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πρόεδρος του Λούβρου υπέβαλε την παραίτησή της στον Μακρόν

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Ανήλικος οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με 13χρονο που οδηγούσε πατίνι - Στο νοσοκομείο και οι δύο

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι άνοιξε τις πόρτες του καταφυγίου όπου κρύφτηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου με τη Ρωσία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα που είχε εξαφανιστεί πριν 24 χρόνια ζει νέα ζωή και εξηγεί γιατί έφυγε

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 νεκροί - Κατολισθήσεις και καταρρεύσεις κτιρίων

18:54LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς για Akyla: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, πιστεύω ότι θα πάμε καλά στη Eurovision»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν», λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα 20 ατόμων

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα που είχε εξαφανιστεί πριν 24 χρόνια ζει νέα ζωή και εξηγεί γιατί έφυγε

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

19:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών - Βγήκαν μαχαίρια

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Πατίνι συγκρούστηκε με ΙΧ

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Επιστρέφει στο δελτίο ειδήσεων – Η έκπληξη των συνεργατών και το βίντεο

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ