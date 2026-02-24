Ιατρικό «θαύμα» στη Βρετανία: Γεννήθηκε το πρώτο μωρό με μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια

Ένα αγοράκι με το όνομα Χιούγκο είναι το πρώτο παιδί που γεννήθηκε στη Βρετανία από μητέρα που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια.

Ο Χιούγκο Πάουελ γεννήθηκε στο νοσοκομείο Queen Charlotte’s and Chelsea στο Λονδίνο με βάρος 3,09 κιλά, αφού η μητέρα του, Γκρέις Μπελ, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια.

Είναι η πρώτη γέννηση στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη χρήση μήτρας από νεκρή δότρια, με μόνο δύο προηγούμενες περιπτώσεις να έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη.

Η Μπελ, διευθύντρια προγράμματος πληροφορικής, γεννήθηκε με το σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), μια σπάνια πάθηση που έχει ως αποτέλεσμα την υποανάπτυξη ή την απουσία μήτρας.

Στην εφηβεία της της είπαν ότι δεν θα μπορούσε να κυοφορήσει παιδί και περιέγραψε τη γέννηση του Χιούγκο ως «θαύμα». Είπε: «Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα ήταν δυνατό. Είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ στη ζωή μου».

Η Μπελ ξεκίνησε θεραπεία γονιμότητας αρκετούς μήνες μετά τη μεταμόσχευση το 2024. Ο Χιούγκο γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Είπε ότι σκεφτόταν κάθε μέρα τη δότρια της μήτρας και τη γενναιοδωρία της οικογένειας της δότριας. «Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω αρκετά τη δότρια και την οικογένειά της», είπε. «Η καλοσύνη και η ανιδιοτέλειά τους προς μια εντελώς άγνωστη είναι ο λόγος που μπόρεσα να πραγματοποιήσω το όνειρο της ζωής μου να γίνω μητέρα».

Πέντε άλλα όργανα της δότριας μεταμοσχεύθηκαν σε τέσσερα άτομα, σώζοντας τη ζωή άλλων.

Οι γονείς της δότριας είπαν: «Η απώλεια της κόρης μας έχει συντρίψει τον κόσμο μας με τρόπους που δύσκολα μπορούμε να περιγράψουμε με λόγια».

Αλλά πρόσθεσαν: «Μέσω της δωρεάς οργάνων, έχει δώσει σε άλλες οικογένειες το πολύτιμο δώρο του χρόνου, της ελπίδας, της θεραπείας και τώρα της ζωής. Ως γονείς της, νιώθουμε τεράστια υπερηφάνεια για την κληρονομιά που αφήνει πίσω της – μια κληρονομιά συμπόνιας, θάρρους και αγάπης που συνεχίζει να αγγίζει ζωές ακόμα και μετά το θάνατό της».

Η Μπελ και ο σύντροφός της, Στιβ Πάουελ, έδωσαν στον Χιούγκο το μεσαίο όνομα Ρίτσαρντ, προς τιμήν του καθηγητή Ρίτσαρντ Σμιθ, κλινικού διευθυντή του φιλανθρωπικού ιδρύματος Womb Transplant UK και συμβούλου γυναικολόγου χειρουργού στο Imperial College Healthcare NHS Trust.

Ο Σμιθ, ο οποίος ήταν παρών κατά τη γέννηση, δήλωσε στο PA Media: «Ήταν μια απίστευτη διαδρομή. Όλη η ομάδα μας συνεργάζεται εδώ και χρόνια για να το καταφέρουμε. Για μένα ήταν φανταστικό, απλά καταπληκτικό».

Το μεταμοσχευμένο όργανο θα αφαιρεθεί όταν το ζευγάρι ολοκληρώσει την προσπάθεια να αποκτήσει παιδιά, ώστε η Μπελ να γλιτώσει από μια ζωή λήψης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

Η πρώτη μεταμόσχευση μήτρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2023, αφορούσε την Γκρέις Ντέιβιντσον, μια άλλη ασθενή με MRKH, η οποία έλαβε μια μήτρα από την μεγαλύτερη αδελφή της, την Έιμι, σε μια ζωντανή δωρεά.

Περίπου 25 έως 30 μωρά έχουν γεννηθεί παγκοσμίως από δωρεά μήτρας από νεκρή γυναίκα. Περισσότερες από δύο στις τρεις μεταμοσχεύσεις μήτρας αφορούν ζωντανούς δότες και το ένα τρίτο προέρχεται από νεκρούς δότες.

Η μήτρα δεν καλύπτεται από τη συνήθη συγκατάθεση για δωρεά, ούτε από την εγγραφή στο μητρώο δωρητών οργάνων, και δεν καλύπτεται από την τεκμαιρόμενη συγκατάθεση (η οποία προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να δωρίσουν, εκτός αν επιλέξουν να μην το κάνουν). Οι οικογένειες των πιθανών δωρητών θα ερωτηθούν συγκεκριμένα εάν είναι διατεθειμένες να εγκρίνουν τη δωρεά μήτρας.

Διαβάστε επίσης