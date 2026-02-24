Άλιμος: Άφησε το αμάξι του για να πάει στη λαϊκή και έπιασε φωτιά

Snapshot Η πυρκαγιά προκάλεσε πανικό σε περαστικούς και μικροπωλητές, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ισχυρή αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στον Άλιμο, όταν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο ΙΧ τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς και μικροπωλητές της λαϊκής αγοράς.

Σύμφωνα με το Notia, περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ιωνίας, στο ύψος της πλατείας Καραϊσκάκη, στον Άλιμο. Ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει το όχημα παρκαρισμένο για να επισκεφθεί τη λαϊκή, όταν αυτό άρχισε να βγάζει πυκνούς καπνούς και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παραδόθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί σε γειτονικά οχήματα. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, καθώς από την πυρκαγιά απέμεινε μόνο ο σκελετός του.

Ως πιθανότερη αιτία εξετάζεται μηχανική βλάβη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, πολίτες είχαν παρατηρήσει καπνούς και ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρεται να απάντησε πως «το κάνει συχνά».

Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές και προσωρινή διαταραχή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ιωνίας.

